Ilary Blasi, fuga a Francoforte prima del ritorno in aula contro Totti

Roma - Francoforte - Roma. Andata e ritorno per Ilary Blasi che, in vista del nuovo scontro in tribunale con l'ex marito Francesco Totti, è fuggita dall'Italia per viversi un weekend d'amore con il compagno Bastian Muller. La showgirl è volata nella città dove abita l'imprenditore tedesco, concedendosi una breve fuga romantica alla vigilia del ritorno in aula per la causa di divorzio. Un modo per staccare la spina e non pensare a cosa accadrà in aula.

Dopo il red carpet di Venezia, dove la conduttrice televisiva ha sfoggiato un nuovo look abbandonando lo storico biondo, Ilary Blasi ha raggiunto il fidanzato Bastian a Francoforte per una breve vacanza tra la metropoli sul Meno e Wächtersbach, piccolo paese dove vive Muller. In terra tedesca la showgirl si sta rilassando tra passeggiate in periferia, centri estetici, cene a lume di candela e shopping nelle boutique locali. Tutto documentato con foto e video, che Ilary ha condiviso su Instagram, nei quali la romana si è mostrata felice e in grande forma. Ma la pausa di relax è destinata a durare pochissimo. La showgirl è attesa, infatti, al tribunale civile di Roma mercoledì 20 settembre per una nuova udienza per il divorzio.

Totti e Ilary di nuovo in tribunale

La causa di divorzio tra Totti e Ilary è entrata ufficialmente nel vivo e nell'udienza del 20 settembre sono attesi colpi di scena. Secondo le ultime indiscrezioni, i legali dell'ex capitano della Roma sono pronti a presentare ai giudici gli sms, che la conduttrice si scambiava con i fantomatici amanti. L'intento del Pupone è quello di dimostrare che sarebbe stata Ilary per prima a tradirlo, portando il matrimonio alla rottura. La conoscenza con Noemi, sua attuale compagna, sarebbe avvenuta solo successivamente e come naturale conseguenza di un allontanamento da Ilary già in corso.

Per dimostrare questa tesi, sul banco dei testimoni si dice potrebbe salire proprio Noemi Bocchi. La 35enne romana è attesa in aula proprio il 20 settembre e in quell'occasione potrebbe dover rispondere a domande compromettenti sulla sua relazione con Francesco, nata ai tempi in cui l'ex calciatore era ancora sposato con Ilary Blasi. Sul piatto della bilancia c'è il pagamento delle spese processuali del divorzio, il cui addebito è stato formalmente richiesto sia da Totti sia dalla Blasi. I giudici dovranno stabilire chi ha tradito per primo il coniuge e chi dovrà, dunque, accollarsi il costo del processo, che appare ancora molto lungo e complicato.