Divorzio Totti-Blasi, Noemi Bocchi potrebbe essere chiamata a testimoniare in tribunale

Chi ha tradito per primo? Il nodo nel divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere proprio questo. O per lo meno, saperlo consentirà ai giudici del tribunale di Roma di stabilire a chi accollare l'addebito nella causa di divorzio tra i due ex coniugi. Tre settimane fa la conduttrice televisiva ha presentato una richiesta formale di addebito, incolpando Francesco di essere stato la causa del fallimento del loro matrimonio per il tradimento con Noemi Bocchi. Ma il Pupone ha rispedito al mittente l'accusa, avanzando una contro-richiesta e puntando a sua volta il dito contro l'ex. Così la vicenda si è complicata e ora i presunti amanti dell'una e dell'altra parte potrebbero essere chiamati a testimoniare in aula.

Noemi Bocchi in tribunale?

" Noemi potrebbe essere convocata così come le persone che, secondo Totti, hanno avuto dei flirt con la ex moglie ", riferisce la rivista Oggi, che per prima ha parlato di un possibile coinvolgimento della Bocchi nel processo di divorzio, che vede contrapposti Ilary e Totti. Secondo il settimanale Noemi potrebbe essere già convocata nel corso della prossima udienza, che si terrà in tribunale il 20 settembre. Davanti ai giudici la 35enne romana potrebbe essere chiamata a fare chiarezza sul suo coinvolgimento nella separazione tra Totti e Ilary, fornendo date e dettagli sulla loro conoscenza iniziata, come confermato dall'ex capitano giallorosso, quando il matrimonio era ancora in corso.

Altri testimoni "scomodi"

Noemi Bocchi potrebbe, però, non essere l'unica a dover testimoniare in aula. Sempre secondo Oggi, i legali di Totti hanno fatto nomi e cognomi dei presunti amanti di Ilary Blasi, che i giudici potrebbero convocare in tribunale. Al Corriere della sera lo scorso settembre, Totti disse senza giri di parole di avere scoperto i tradimenti della moglie: " Non sono stato io a tradire per primo. A settembre dell'anno scorso (2021, ndr) sono cominciate ad arrivarmi le voci. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Le ho guardato il cellulare ".