Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Ecco come stanno davvero le cose

È da diversi giorni, ormai, che non si fa altro che parlare della presunta gravidanza di Ilary Blasi. In particolare, la notizia ha iniziato ad infiammare il web da quando la conduttrice ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza - a seguito del lancio del suo docu-film sulla rottura con l’ex marito Francesco Totti, Unica - insieme al suo Bastian Muller. I due, infatti, hanno trascorso alcuni giorni all’insegna del relax a Saint Moritz, in Svizzera, e con loro erano presenti anche la figlia Chanel e il suo compagno, Cristian Babalus. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei più curiosi è stata la scelta di Ilary Blasi: quella di non sciare. Inutile dire che, in breve tempo, hanno iniziato a circolare le voci su una presunta quarta gravidanza per la showgirl.

La presunta gravidanza

A lanciare l’indiscrezione, era stata l’esperta di gossip, Deianira Marzano, che spesso riesce ad anticipare moltissime notizie legate al mondo dello spettacolo. Questa volta, però, non è stata direttamente lei a diffondere lo “scoop”, ma ha soltanto riportato alcune segnalazioni che le sarebbero arrivate proprio da Saint Moritz: “Non ha sciato perché sta aspettando un figlio”. Naturalmente, se a questo aggiungiamo anche l’anello che è apparso sul dito della Blasi, presumibilmente riconducibile ad una proposta di matrimonio da parte dell'imprenditore tedesco, i giochi sembrerebbero fatti.

Ilary Blasi è davvero incinta?

Tuttavia, a smentire l’ipotesi di un quarto figlio per la showgirl, ci ha pensato Dagospia nella rubrica curata da Giuseppe Candela. A questo punto la domanda nasce spontanea: perché Ilary avrebbe scelto di non sciare? A quanto pare, la motivazione sarebbe legata ad una questione tutt’altro che piacevole per la Blasi, dal momento che si tratterebbe di un problema fisico. L’Ipotesi della gravidanza “viene esclusa da persone a lei vicine, perché non ha sciato? Tutta colpa di qualche problemino al menisco”, ha riferito Giuseppe Candela su Dagospia.

Addio al “sogno” di Rosario Fiorello

Chissà come la prenderà il mitico Rosario Fiorello che già fantasticava sul probabile nome del nascituro. Proprio nella puntata di VivaRai2, andata in onda ieri mattina, 13 dicembre, lo showman aveva ironizzato sulla notizia della presunta gravidanza di Ilary Blasi. Così, aveva affermato: “È una bella cosa quando nasce un bambino. Come lo chiamerà? Unico”. Naturalmente, il riferimento era al docu-film targato Netflix di cui Fiorello ha realizzato un’esilarante parodia.

Una battuta, quella di Fiorello, che arrivava dopo un altro suo ironico commento a proposito di un’ulteriore presunta gravidanza, quella di Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Francesco Totti. “Se femmina, si chiamerà Ripicca”, aveva scherzato qualche giorno fa lo showman. Insomma, almeno per il momento, non ci sarebbe nessun bebè in arrivo.