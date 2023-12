La frecciatina di Fiorello: "Come si chiamerà il figlio della Blasi..."

Fiorello non se ne lascia sfuggire neppure una. Dopo avere ideato la parodia di "Unica", il docufilm nel quale Ilary Blasi ha parlato della fine del matrimonio con Francesco Totti, lo showman siciliano è tornato a scherzare sulla conduttrice dell'Isola dei famosi, facendo riferimento agli ultimi pettegolezzi circolati in rete. Da giorni sul web si mormora di una presunta gravidanza di Ilary Blasi, così Fiorello ha voluto dire la sua scherzando sull'argomento.

Ilary Blasi incinta? Perché se ne parla

Nel fine settimana dell'Immacolata, Ilary Blasi e il compagno, Bastian Muller, si sono concessi una fuga romantica a Saint Moritz. Sulla neve la coppia, che ha festeggiato un anno di fidanzamento poche settimane fa a New York, si è ritagliata giornate all'insegna del relax e della buona cucina, tutto documentato con foto e video condivisi su Instagram. Ai più attenti, però, non è sfuggito un dettaglio che ha fatto scatenare il gossip più clamoroso.

"Non ha sciato come in altre occasioni, potrebbe essere incinta", ha rivelato un "testimone" dando il via ai rumor. In molti ricorderanno, però, che sulla questione figli Ilary Blasi fu categorica anni fa. Il desiderio di Totti - prima del divorzio - era quello di avere un altro figlio, ma la conduttrice aveva detto basta. Alla soglia dei 43 anni risulta assai difficile che Ilary abbia cambiato idea. Ma forse l'imprenditore tedesco, con il quale fa coppia fissa da ormai un anno, potrebbe averle fatto cambiare idea e Rosario Fiorello ha voluto scherzare proprio su questo.

La battuta di Fiorello sulla gravidanza di Ilary

Durante la rassegna stampa, che ogni mattina Fiorello fa nel suo morning show Viva Rai2!, lo showman siciliano ha letto le notizie più curiose riportare da quotidiani e riviste nelle ultime ore. Tra queste c'era anche la "bomba" sulla presunta gravidanza della Blasi e la battuta è venuta naturale. "È una bella cosa quando nasce un bambino. Come lo chiamerà? Unico", ha scherzato Fiorello facendo un chiaro riferimento al docufilm uscito su Netflix, del quale proprio lui ha fatto una parodia. Solo pochi giorni fa, quando in rete si era parlato anche della possibile dolce attesa di Noemi Bocchi e Francesco Totti, Fiorello si era lasciato sfuggire un'altra battuta di spirito: "Se è femmina si chiamerà Ripicca". Quello che è certo è che Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano fare le cose sul serio in amore. L'anello che è spuntato all'anulare sinistro della conduttrice – e è stato stimato intorno ai 100mila euro - parla da solo.