Ilary Blasi a Verissimo: la scelta su Totti che spiazza tutti

Ospite nella puntata di questo pomeriggio, 16 aprile, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l’amatissima conduttrice Ilary Blasi. Inutile dirlo, l’attesa per questa intervista era davvero tanta dal momento che arriva dopo la separazione dall’ex numero dieci della Roma, Francesco Totti. Nulla di tutto questo; infatti, l’ex letterina di Passaparola ha scelto di perseguire la strada del silenzio non abbandonandosi ad alcun tipo di rivelazione.

L’intervista

La bellissima Ilary Blasi si è presentata sorprendentemente in studio dall’amica Silvia Toffanin con degli occhiali da sole di colore nero. E sin da subito, ironicamente ha esordito: “Sono venuta in incognito perché sono timida, sto bene grazie”. Poi ha aggiunto: “Ok, ora li tolgo, fine della pantomima”.

È a questo punto che la conduttrice del rotocalco di Canale 5 ha voluto subito chiarire la questione, spiegando che non ci sarebbe stata alcun tipo di domanda sulla separazione da Francesco Totti, nonostante – naturalmente - la forte curiosità da parte del pubblico. Così Silvia Toffanin ha subito riferito: “Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti”. La risposta della conduttrice romana ha lasciato intendere quanto fosse d’accordo con le parole della Toffanin e quindi l’ha ringraziata: “Grazie per rispettare i miei tempi”. Affermazione che di certo non è passata inosservata; infatti, lascia intendere che primo o poi (esattamente come l’ex capitano della Roma con il Corriere della Sera) parlerà della rottura con l’ex marito.

Una scelta ben ponderata quella di Ilary Blasi dal momento che è in corso una vicenda giudiziaria davvero delicata e spinosa. Inoltre, la showgirl è perfettamente consapevole del fatto che qualsiasi confessione potrebbe esporre lei e la sua famiglia ulteriormente a livello mediatico.

Ilary sul nuovo compagno Bastian

La conduttrice della prossima edizione del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi, al momento vive la sua nuova storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con cui si frequenta da mesi e ha condiviso anche le vacanze pasquali. Proprio a questo proposito, alla fine della chiacchierata con Silvia Toffanin, si è lasciata andare ad una battuta che ha lasciato di stucco la padrona di casa. “Sono contenta che hai voltato pagina, grazie a Ilary Blasi”, così l’amica Silvia Toffanin l’ha salutata a fine intervista. “Bastian così”, ha risposto la Blasi, facendo scoppiare a ridere la conduttrice che ha subito detto: “Non ci credo”.