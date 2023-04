Isola dei famosi, Ilary Blasi svela cosa è successo nella lite con Alvin

La nuova edizione de L'Isola dei famosi sta scaldando i motori e dopo vari rumors su cast e conduttori, finalmente sono state cristallizzate alcune certezze. Se su Ilary Blasi non ci sono mai stati dubbi, la figura dell'inviato è stata per mesi avvolta da uno strano mistero, perché sembrava che Alvin, storico riferimento della conduttrice in Honduras, non dovesse esserci. Si ipotizzava di un litigio tra i due, voci si rincorrevano in merito a un non ben identificato problema tra loro e questi pettegolezzi rimbalzavano facendosi forza sui battibecchi tra i due durante l'ultima edizione. Niente di tutto questo era vero e Alvin sarà regolarmente al suo posto dal prossimo 17 aprile.

Tuttavia, un litigio tra i due c'è stato davvero ma non per i motivi che si erano ipotizzati nelle settimane precedenti. È stata la stesa Blasi a spiegare che con Alvin c'è stato un alterco nel momento in cui lei, qualche mese fa, ha pubblicato online il suo numero di telefono, proprio nei giorni in cui si rincorrevano le voci di uno strappo nella loro amicizia. " Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio ", ha dichiarato la conduttrice, che non è nuova a questo genere di exploit social. Già in passato aveva pubblicato sui social un numero di telefono, anche se non di una persona nota.