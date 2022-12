"Ilary a cena con il cugino di Totti". Le foto che fanno infuriare Francesco

Se c'è una cosa che Francesco Totti non ha digerito in tutta la vicenda, che riguarda la separazione da Ilary Blasi, è il tradimento. Non solo quello che lo sportivo avrebbe subìto dall'ex (" Non sono stato io a tradire per primo" , aveva detto al Corriere) ma anche quello di alcuni familiari e amici vicini alla coppia, che si sarebbero schierati al fianco della conduttrice subito dopo la loro rottura. Tra questi ci sarebbe il cugino, Angelo Marrozzini, figlio del fratello della mamma di Totti, Fiorella. Figuriamoci, dunque, cosa deve avere pensato il Pupone nel vedere gli ultimi video condivisi dall'ex moglie nelle storie della sua pagina Instagram, dove il cugino è a pranzo con tutta la famiglia Blasi.

La figura di Marrozzini

"Pisolo", così Totti chiamava affettuosamente il cugino, è sempre stato considerato dal calciatore come un fratello. Cresciuti insieme con le stesse passioni - anche quella per i tatuaggi, uno dei quali identico fatto fare sul braccio - Francesco e Angelo sono sempre stati legati anche a livello professionale. Il 19 giugno 2005, quando il Pupone sposò Ilary, Angelo Marrozzini fu uno dei testimoni di Totti e a lui l'ex capitano della Roma affidò alcuni incarichi in una delle sue società. La fratellanza, però, si sarebbe interrotta bruscamente quando è iniziata la crisi coniugale.

L'investigatore e il "traditore"

Quando Ilary ha iniziato a sospettare che il marito avesse un'altra si vocifera abbia ingaggiato un investigatore privato che, grazie a cimici, gps e appostamenti, lo avrebbe scoperto la relazione con Noemi Bocchi. A aiutare la Blasi e l'investigatore sarebbe stata una persona vicinissima a Totti, ma soprattutto questa figura non lo avrebbe avvertito. " Quando lo ha scoperto, l'ha presa malissimo, vivendolo come un vero tradimento ", si vociferò mesi fa. Oggi Angelo Marrozzini è uno dei "fedelissimi" di Ilary e detiene il 5 per cento dello Sporting Club Totti, la squadra della Longarina, che al 90 per cento è di Ilary, mentre la restante quota è del cognato Ivan Peruch.

Il pranzo in famiglia

Le foto e i video pubblicati su Instagram da Ilary Blasi avrebbero, dunque, infastidito il Pupone. Nei filmati social Marrozzini e la moglie sono immortalati al tavolo dell'osteria della Stazione insieme allo zio di Ilary, al cognato e alle sorelle della conduttrice oltre a Chanel e Isabel, le figlie della Blasi. Una tavolata di famiglia per festeggiare una tranquilla domenica prima delle festività.