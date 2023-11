Come Ilary ha cacciato Totti di casa, Madonna ritarda per Donatella Versace, Elodie e il nudo

Settimana ricca di gossip grazie alle "regine" della cronaca rosa. Da Ilary Blasi a Madonna passando per Elodie e Paris Hilton: c'è chi arriva in ritardo al concerto (no, non è Elodie), chi giustifica le sue scelte (no, non è Madonna), chi annuncia nascite (Paris Hilton) e chi rompe il silenzio (Ilary Blasi).

"Speravo se ne andasse di casa...". Come Ilary ha messo alla porta Totti

Ilary Blasi in vacanza a New York gongola per il primo posto del suo docufilm "Unica" uscito il 24 novembre su Netflix. Il film con la sua versione sul divorzio da Totti è in vetta alla classifica dei più visti sulla popolare piattaforma di streaming in barba ai gettonatissimi film di Natale. E tra le tante (tantissime) rivelazioni c'è anche quella sugli ultimi mesi di convivenza da separati in casa. " C'è rimasto per cinque mesi. Andava veniva, si palesava. Io non sapevo i suoi orari. Speravo che a un certo punto se ne andasse via. Hai una relazione? Ma vattene! ", ha raccontato la Blasi, confessando di avere "ricattato" l'ex marito. "Voleva andare in crociera ai Caraibi con Isabel ma non ero d'accordo perché non me la sentito, mi sembrava troppo presto", ha rivelato, confessando : "Ho trovato un escamotage gli detto: 'Vai, ma quando torni esci di casa sennò non parti'" . E così è stato. A gennaio il Pupone era fuori dalla villa dell'Eur per la felicità di Ilary. E pure di Noemi.

Elodie, il nudo e gli uomini: "Ma quanto mai?!"

Elodie sta al nudo come Totti sta alla Roma. La cantante parla di espressione artistica, ma in molti la criticano per questa sua attitudine a denudarsi sui social, sulle copertine dei suoi album e persino sul palco durante i live. Le osservazioni sono diventate critiche e poi polemica e lei, stanca di sentirsi dare della "nudista", è tornata sull'argomento (per l'ennesima volta), dando una spiegazione precisa. " C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio", ha detto Elodie in una recente intervista a GQ. Con Valerio Staffelli, che le aveva consegnato in bel tapiro, aveva invece sintetizzato: "Denudarmi è la mia passione" . Alla prossima versione.

Madonna al Forum, perché lo show è iniziato in ritardo

Madonna ha rimesso piede in Italia per due concerti da tutto esaurito, ma ha fatto penare parecchio i suoi fan prima di fare il suo show. Già, perché nella prima data al Forum di Assago, la regina del pop si è presentata sul palco con quasi due ore di ritardo. Colpa sua? Macché. " Ha dovuto attendere i comodi di Donatella Versace", riferisce il sito Dagospia. Sembra che Miss Ciccone abbia dovuto aspettare l'amica Donatella, che in attesa del mega concerto aveva dato un party nella sua abitazione in zona Viale Majno. " La limousine gigante della sorella di Gianni ha bloccato il traffico scatenando le ire del quartiere. Poi, la 'Dona' ha caricato tutti in macchina, e con calma, un bicchiere di champagne dopo l'altro, la comitiva arcobaleno è finalmente arrivata ad Assago ". Alla buonora.

Paris Hilton mamma bis: nata la figlia London

Senza metter su un filo di pancia Paris Hilton è diventata nuovamente mamma. Dopo la nascita del piccolo Phoenix, venuto alla luce lo scorso gennaio, l'ereditiera ha avuto un altro figlio grazie alla maternità surrogata. Nelle scorse ore, Paris ha annunciato l'arrivo di una bambina e per celebrare la piccola ha addobbato la sua villa di Beverly Hills di rosa per un "Pink Christmas". Poi ha fatto sapere di avere deciso di chiamare la neonata con il nome della sua città preferita: London. Già Phoenix ci sembrava abbastanza.