"Non riesco a pagare i debiti". E la casa "hard" di Cicciolina va all'asta

Tempi duri per Ilona Staller. L'ex pornostar è in crisi economica e per saldare i debiti è stata costretta a mandare all'asta l'appartamento, nel quale ha vissuto per anni, set di alcune pellicole hard, che l'hanno resa famosa. Da anni Cicciolina, 71 anni e reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi vissuta lo scorso anno, lamentava di avere difficoltà economiche, che l'avevano costretta a disfarsi di altri immobili di sua proprietà. Ma questa volta di mezzo c'è l'Agenzia delle Entrate ed è scattato il pignoramento.

"Ferma a causa della pandemia"

A Il Messaggero, che ha ricostruito l'intera vicenda, Ilona Staller ha spiegato i motivi che l'hanno portata a indebitarsi. " Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare", ha raccontato l'ex pornostar, proseguendo: " Altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese quindi ho deciso di mandarlo all'asta ". Anni fa prima del Covid, in occasione di un'altra intervista, Cicciolina aveva rivelato di essere in difficoltà economiche a causa del pignoramento del vitalizio da parlamentare e delle ingenti spese legali sostenute per la causa di divorzio dall'ex marito Jeff Koons. Per questo, aveva scelto di mettere in vendita abiti, gioielli e quadri della sua collezione personale e alcune case.

I debiti e la casa all'asta