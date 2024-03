"Immagine manipolata". Le agenzie di stampa ritirano la foto di Kate Middleton

Fatto inedito per la famiglia reale inglese le agenzie di stampa internazionali hanno ritirato dai loro sistemi lo scatto condiviso dal profilo ufficiale pubblicato dai principi del Galles in occasione della festa della mamma del mondo anglosassone. Si tratta della prima immagine diffusa dalla royal family dopo l'operazione all'addome subita dalla principessa Kate. " A un'ispezione più ravvicinata sembra che la fonte abbia manipolato l'immagine. Nessuna foto sostitutiva verrà inviata ", si legge nel messaggio che accompagna la foto di Associated Press, che chiede ai suoi clienti di non utilizzare più questa immagine e, anzi, di rimuoverla da tutte le piattaforme che hanno attinto all'agenzia, social inclusi.

Kate Middleton , la prima foto ufficiale dopo l'intervento: "Grazie per il sostegno"

Lo scatto non rispetta gli standard richiesti alle agenzie giornalistiche, che rifiutano gli scatti manipolati: è la prima volta che accade e da parte della Royal family, per il momento, non è stato diffuso alcun comunicato di smentita. E nemmeno l'immagine è stata finora eliminata dal profilo dei principi del Galles. La foto che ritrae Kate Middleton insieme ai tre figli, secondo quanto dichiarato dalla famiglia reale, è stata scattata all'inizio della settimana dal principe William. Questo è quanto dichiara la Royal family, ma ci sono alcuni dettagli che hanno insospettito gli esperti, che dai social hanno sollevato i primi dubbi quasi subito dopo la diffusione dello scatto. Solo successivamente le principali agenzie internazionali, che hanno effettuato le verifiche del caso, hanno deciso di diffondere a cosiddetta "kill notification".

Nello specifico, a destare più di qualche sospetto, è soprattutto il polsino sinistro del maglione della principessa Charlotte, che risulta disallineato rispetto alla mano. Poi, secondo gli esperti, ci sarebbe anche il pavimento del porticato dietro la famiglia a non essere allineato e, quindi, a poter essere stato modificato in post-produzione. Tra i dettagli meno evidenti ci sono il filato irregolare del maglione del principe Louis e il ginocchio della principessa, che ha contorni molto meno netti, pressoché sfuocati, rispetto al resto della gamba. C'è, poi, la cerniera della giacca di Kate Middleton che si interrompe all'improvviso. In tanti, poi, fanno notare che nello scatto, alle spalle della principessa e dei suoi figli, si vede una rigogliosa vegetazione verdeggiante, assai inusuale per essere gli inizi di marzo, come dichiarato dalla famiglia reale, nel Reale Unito.

Questo elemento alimenta ulteriormente le teorie del complotto in merito alla salute della moglie dell'erede al trono, che sarebbe dovuta tornare a lavoro per la famiglia reale negli impegni ufficiali dopo Pasqua ma il tutto è stato rimandato a giugno. Secondo alcuni fotografi, l'immagine potrebbe essere frutto di una produzione dell'intelligenza artificiale. O, comunque, potrebbe essere stata adottata, per ragioni non note, una manipolazione importante dell'immagine, che non si limita a un semplice ritocco estetico.