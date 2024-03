Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo l'intervento: "Grazie per il sostegno"

"Bentornata Principessa". Così i sudditi di sua Maestà hanno salutato il ritorno di Kate Middleton sui social network. A due mesi e mezzo dall'ultima apparizione pubblica, che risaliva al 25 dicembre scorso in occasione della tradizionale messa di Natale a Sandringham, la principessa del Galles è tornata su Instagram con una foto, che la ritrae insieme ai suoi tre figli, George, Louis e Charlotte, e poche ma significative parole: "Grazie per gli auguri ricevuti e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma. C.". Nulla a che vedere con l'immagine rubata pochi giorni fa dai fotografi di TMZ, che avevano sorpreso Kate in auto insieme alla madre al rientro nella residenza, dove sta trascorrendo la convalescenza post-operatoria, e che aveva scatenato teorie e supposizioni sul suo stato di salute.

La prima foto di Kate sui social dopo l'intervento

L'occasione per tornare a farsi vedere dai suoi sostenitori è stata la tradizionale Festa della Mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta domenica di Quaresima. Nell'immagine scattata da William Kate è seduta su una sedia di vimini abbracciata ai suoi tre figli, che sembrano voler proteggere il suo esile corpo dall'occhio indiscreto dei curiosi. A fare da sfondo alla foto di famiglia sembra essere l'Adelaide Cottage, dove Kate si è ritirata per trascorrere la convalescenza dopo l'operazione all'addome subita lo scorso 16 gennaio. L'immagine non offre particolari spunti di riflessione per comprendere quali siano le reali condizioni di salute della principessa. Ma a destare l'attenzione dei follower sono stati due dettagli: le dita incrociate del terzogenito di William e Kate, Louis, e le esili gambe della principessa. E proprio quest'ultimo particolare ha scatenato la reazione preoccupata dei fan.

La reazione dei follower all'ultima foto

In meno di un'ora il post di Kate con i figli ha raccolto oltre mezzo milione di like e migliaia di commenti, molti dei quali di preoccupazione per la principessa. "Cosa sta succedendo??? È così debole che non riesce a stare in piedi e per fare un'apparizione pubblica si è dovuta avvolgere nei suoi figli come una coperta È fragile... cosa diavolo è successo??", ha scritto una donna sotto al post, mentre un'altra ha aggiunto: "Quelle gambe così magre... dimostra più degli anni che ha. Spero si riprenda presto".

A dispetto dei commenti preoccupati, la principessa è stata travolta da un'ondata di incredibile affetto e i sudditi hanno celebrato il ritorno sui social di Kate con migliaia di auguri e commenti di pronta guarigione: "Che bello rivedere la nostra principessa del Galles ed è circondata da tanto amore come tutti abbiamo detto! Amo assolutamente i grandi sorrisi di tutti". E ancora: "Riprenditi presto vostra altezza reale. Prenditi del tempo per riprenderti". Ora gli inglesi sperano di poterla vedere presto in un’occasione pubblica.