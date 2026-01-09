"Kate Middleton nuda". Anche la principessa nel mirino dell'AI: cosa è successo

Il 9 gennaio 2026 Kate Middleton compie 44 anni. La principessa ha scelto di festeggiare a casa, con la famiglia e pubblicando sui social un nuovo video in cui riflette sulla sua vita dopo la diagnosi di cancro e si dice “profondamente grata” per essere riuscita ad affrontare la sfida più dolorosa della sua vita. Nel filmato Kate ribadisce il suo amore per la natura, mettendo al centro la stagione invernale, che ci invita alla calma e alla pazienza. Come sempre la principessa usa i social con l’intento di ispirare le persone. Non tutti, però, sembrano cogliere le grandi opportunità e, nello stesso tempo, i numerosi pericoli di queste piattaforme e, più, in generale, di Internet. C’è chi continua a utilizzarli in maniera a dir poco sconsiderata: negli ultimi giorni, infatti, qualcuno avrebbe creato, attraverso il tool di intelligenza artificiale di X, delle immagini fake di personaggi pubblici senza veli, tra cui spicca quella di Kate.

“Madre Natura”

Per i suoi 44 anni Kate Middleton ha condiviso sui social uno splendido video intitolato “Inverno” , girato nel Berkshire, spiega il People e parte della serie “Madre Natura” , iniziata nel 2025. Nel filmato Kate, che è anche la voce narrante, racconta la sua esperienza di malattia e guarigione, il lungo e sofferto percorso che l’ha portata a ripensare tutta la sua esistenza fino a oggi: “Anche nella stagione più fredda o buia, l’inverno riesce a portarci quiete, pazienza e silenziosa riflessione. Dove il flusso rallenta quanto basta a mostrarci il nostro riflesso. Per scoprire le parti più profonde di noi, insieme ai sussurri e al pulsare di ogni essere vivente” , dice Kate all’inizio del video.

Poi la principessa dona al discorso, molto poetico, una sfumatura ancora più personale: “Mi ritrovo a riflettere su quanto io sia profondamente grata per i fiumi che dentro di noi scorrono senza difficoltà. Le paure vengono lavate via, si purificano e purificano. Trova la pace con le nostre lacrime e scopri cosa significa essere vivi. Per essere tutt’uno con la natura. Una maestra silenziosa, una voce dolce che ci guida. Nella memoria, aiutandoci a guarire”. Kate ci invita a guardare alla Natura come a una forza in grado di sollevarci dalla sofferenza e accompagnarci verso la guarigione.

Il video è emozionante, ma è anche un eccellente esempio del modo in cui andrebbero usati i social e, in generale, Internet. La principessa del Galles commuove, fa pensare, dona sostegno, ispira, ci mostra la Natura in tutta la sua bellezza e la sua potenza rigeneratrice. I grandi mezzi per la realizzazione di un video simile hanno un’importanza relativa: con le sue parole Kate ci dice che, in fondo, i messaggi più autentici sono nelle piccole cose, in ciò che ormai diamo per scontato, come l’inverno. Purtroppo, però, tale profondità di pensiero parrebbe non essere alla portata di tutti i cuori, di tutte le coscienze.

Foto "fake"

Stando a quanto riportato dalla Bbc e dal Mirror alcuni utenti di X avrebbero chiesto a Grok, l’assistente AI del social network di Elon Musk, di creare immagini di nudo o in biancheria intima di celebri personaggi del mondo dello spettacolo e perfino di minori. La Bbc parla di “immagini sessualizzate di bambini” . Tra le foto fake create, poi, ce ne sarebbero anche alcune che ritraggono Kate Middleton.

Non è la prima volta che il chatbot Grok, lanciato nel 2023, si ritrova al centro di polemiche: il People ci ricorda che fin da subito gli utenti di X avrebbero segnalato risposte palesemente sbagliate, o inclini alle teorie complottiste. Ofcom, ovvero l’autorità di regolamentazione delle industrie delle comunicazioni britanniche, vuole vederci chiaro e avrebbe “contattato con urgenza” la compagnia di Musk, aggiunge la Bbc. L’Online Safety Act, sottolinea ancora l’Ofcom, afferma chiaramente che è illegale creare e condividere immagini esplicite senza consenso. Ciò vale, naturalmente, anche per le foto intime create con l’intelligenza artificiale.

Samantha Smith, una giornalista che ha scoperto delle sue immagini in bikini create con l’IA, ha raccontato di essersi sentita “deumanizzata e ridotta a uno stereotipo sessuale” , precisando: “Anche se non ero io quella nuda, sembravo io e mi sentivo in colpa, come se qualcuno avesse davvero postato una mia foto nuda o in bikini” . Il ministro delle tecnologie britannico, Liz Kendall, citata dal People, ha dichiarato: “Non possiamo permettere e non tollereremo la proliferazione di queste immagini avvilenti e degradanti”. Per il momento Kensington Palace non ha commentato la vicenda.

La questione è grave e i giornali mettono in risalto il fatto che i bersagli preferiti di tali atti illeciti siano le donne.