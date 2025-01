La visita all’ospedale e poi l'annuncio di Kate: "Il cancro è in remissione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Kate Middleton ha fatto l’annuncio che tutti aspettavano da tempo. Il cancro “è in remissione” . Per dare questa bella notizia la principessa ha scelto un posto che ha rappresentato molto per lei, che è stato di vitale importanza nel lungo periodo della malattia, il Royal Marsden Hospital, dove è stata sottoposta al trattamento chemioterapico. Per Kate questa è anche la prima uscita pubblica del 2025, carica di significato e di speranza per il futuro.

“Dalla porta principale”

Il 14 gennaio 2025 Kate Middleton si è recata al Royal Marsden Hospital, a Chelsea, per il suo primo impegno pubblico del nuovo anno. Finora, però, nessuno sapeva cosa significasse davvero questo luogo per la principessa. Durante la visita, riporta la Bbc, Kate ha rivelato che proprio in questo ospedale si è sottoposta alla chemioterapia, entrando ogni volta da una porta laterale per evitare i curiosi: “I trattamenti sono davvero così diversi, vari, hanno un impatto differente sulle famiglie. Entrare qui dall’ingresso principale, dopo aver fatto così tante visite silenziose, private, in realtà è piuttosto bello”.

La principessa ha incontrato lo staff e i pazienti, rassicurando questi ultimi ed esprimendo gratitudine ai primi. Tra le foto scattate, poi, ce n’è una molto toccante in cui vediamo Kate sollevare lo sguardo verso l’esterno dell’edificio. Possiamo solo immaginare i suoi pensieri, le sue emozioni in quel momento. La futura Regina, ricordando il periodo di cura, ha dichiarato: “Sì, da paziente ci sono effetti collaterali, ma in realtà si tratta più di effetti collaterali a lungo termine”.

Dopo l’evento, spiega il People, Kensington Palace ha annunciato che Kate diventerà patrona del Royal Marsden NHS Foundation Trust insieme al principe William, che ha già questo ruolo. Il Palazzo, citato dal Daily Mail, ha anche commentato lo scopo della visita: “La principessa voleva fare questo viaggio per mostrare gratitudine all’incredibile team, ma anche per mettere in risalto a livello mondiale le cure e le terapie svolte al Marsden”.

“In remissione”

Sui social Kate ha scritto un messaggio di ringraziamento all’ospedale. Parole sentite attraverso le quali la principessa del Galles ha anche voluto annunciare che il cancro è “in remissione” : “Voglio cogliere l’opportunità per dire grazie al Royal Marsden per essersi preso cura di me nell’anno passato. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno camminato accanto a William e a me con discrezione, mentre affrontavamo tutto. Non potevamo chiedere di più. Le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il periodo in cui sono stata una paziente sono stati eccezionali”.

Poi Kate ha parlato del suo nuovo patronato: “Nel mio nuovo ruolo come patrona del Royal Marsden la mia speranza è che, sostenendo la ricerca all’avanguardia e l’eccellenza clinica, come pure promuovendo il benessere dei pazienti e della famiglia, possiamo salvare molte più vite e trasformare l’esperienza di tutti quelli che sono stati colpiti dal cancro”.

Infine la buona notizia in cui tutti speravano da mesi: “È un sollievo essere in remissione ora e rimango concentrata sulla guarigione.

Come saprà chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Comunque non vedo l’ora che inizi questo novo anno pieno di soddisfazioni. C’è molto da attendere con ansia. Grazie a tutti per il vostro costante supporto”.