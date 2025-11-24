“O lei o me”. L'ultimatum di Kate Middleton a William su Rose Hanbury

Il nome di Rose Hanbury, modella, marchesa di Cholmondeley e presunta amante del principe William, rispunta nei gossip reali. La questione della tanto chiacchierata, ma mai provata relazione tra Rose e l’erede al trono torna ciclicamente sui media dal 2019 e a nulla sono servite le smentite della diretta interessata. Secondo i rumors, infatti, Kate non avrebbe perdonato l’affronto subito dalla marchesa e ormai ex amica e sarebbe pronta a fargliela pagare cara.

La vendetta di Kate

La principessa del Galles avrebbe messo il marito di fronte a un ultimatum, ha rivelato il biografo reale Andrew Lownie su Substack, in un post a quanto pare cancellato poche ore dopo la pubblicazione, ma comunque ripreso da Ok Magazine: “O lei, o me. Prendi una decisione” . La “lei” a cui si riferisce la frase sarebbe Rose Hanbury, moglie di David Cholmondeley, VII° marchese di Cholmondeley, Lord Gran Ciambellano alla corte della regina Elisabetta, gentiluomo di corte e segretario privato di Carlo III.

Per anni Rose è stata indicata come la presunta amante del principe William. Tra l’altro la marchesa e il marito vivono vicino ad Anmer Hall, residenza di campagna dei Galles e ciò non ha fatto altro che alimentare gli aneddoti sul tradimento con il futuro Re. Il fuoco del gossip divampò nel 2019, quando un articolo del Sun sostenne che la principessa e la marchesa avrebbero avuto “un terribile litigio” che l’erede al trono avrebbe cercato di dirimere, facendo da “mediatore” .

Qualcuno cominciò a individuare la causa del presunto scontro proprio in William e ad associare la sua figura a quella di Rose. Quando Kate si allontanò per mesi dalla scena pubblica, dopo l’operazione all’addome nel gennaio 2024, cominciò a circolare la fake news (una delle tante, per la verità) secondo cui la principessa si era ritirata, sconvolta dal dolore per il tradimento di William. La vera causa, invece, era la diagnosi di cancro.

Il gossip sulla relazione tra la marchesa e il principe, però, sembrava ormai spento dal marzo 2024, quando il legale della Hanbury, ha ricordato Vogue, bollò tutte le notizie in merito come “completamente false”. Il loro legame, del resto, si basava su qualche sospetto, principalmente su voci, ma nessuno è mai riuscito a dimostrarlo. Il post di Lownie ha riacceso l’interesse, facendolo emergere ancora una volta dall'oblio.

Kate non avrebbe mai né dimenticato, né perdonato il presunto tradimento del marito: sarebbe “devastata dalle indiscrezioni sulla relazione” , ha dichiarato il biografo. “Ha detto a William che non gli era più permesso di avvicinarsi a Rose”. Oltre all’ultimatum al marito Kate avrebbe addirittura chiesto di “eliminare gradualmente” la Hanbury dal circolo sociale dei reali. Una vendetta, una forma più raffinata di ostracismo. Un modo per liberarsi definitivamente della, sempre presunta, rivale. Rose e Kate non si vedono insieme da anni e la loro amicizia sarebbe ormai un lontano ricordo. Questo non basta, però, a dare credibilità al gossip sulla storia d’amore con William.

“In terapia”

Il matrimonio tra Kate Middleton e il principe William avrebbe attraversato momenti molto difficili a causa di Rose Hanbury, hanno rivelato le fonti di Lownie, il quale ha scritto: “Da quando sono emerse le indiscrezioni sulla relazione, nel 2019, Kate e William son andati in terapia di coppia e, sebbene il loro matrimonio possa vacillare a volte, è sicuro che non ci sarà nessuna separazione nel prossimo futuro”. “

Sembra di capire che il

non sarebbe mai stato un’opzione per i principi, che avrebbero tentato in tutti i modi di salvare la loro unione. Molto probabilmente, però, anche questa volta il gossip si affievolirà, ridiventando cenere.