Incidente per Giovanna Civitillo, la foto dall'ospedale: "Poteva andare peggio"

Ascolta ora 00:00 00:00

È diventata virale sui social network la foto di Giovanna Civitillo in ospedale con il braccio fasciato e una ferita sul mento. L'immagine racconta della brutta disavventura vissuta dalla moglie di Amadeus nelle scorse ore. La showgirl sembra essere stata vittima di un incidente del quale non si conoscono molti dettagli ma che, fortunatamente, non è terminato con conseguenze peggiori, come ammesso dalla donna su Instagram.

Cosa è successo

Cosa sia accaduto a Giovanna Civitillo non è chiaro. Poche ore fa la moglie di Amadeus ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto, nella quale si è mostrata in pronto soccorso con il braccio avvolto in un tutore e un cerotto sul mento. A corredo dell'immagine solo poche parole: " Poteva andare molto peggio! Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano ". La showgirl non ha raccontato nulla a proposito dell'incidente che le ha provocato le ferite - al braccio e al viso - ma ha voluto ringraziare il personale dell'ospedale milanese, che le ha fornito i primi soccorsi.

Le parole di Amadeus

Sulla dinamica dell'accaduto invece nessun chiarimento neppure da parte del compagno, il conduttore Amadeus, che per primo ha commentato il post della moglie, limitandosi a condividere tre cuori rossi. Le richieste di spiegazioni da parte di tanti fan preoccupati sono rimaste inascoltate, ma è probabile che Giovanna Civitillo torni sui social nelle prossime ore per spiegare cosa è accaduto. Intanto amici e colleghi hanno espresso la loro vicinanza alla showgirl, augurandole una pronta guarigione e nei commenti è spuntato persino il commento di Chiara Ferragni.

L'assenza dalla Clerici

La moglie di Amadeus era attesa a "E' sempre mezzogiorno" il programma di Antonella Clerici, che l'ha voluta nel cast fisso della trasmissione, ma a causa dell'incidente non era presente in studio come di consueto.

La padrona di casa non ha spiegato i motivi dell'assenza di Giovanna Civitillo ma le ha augurato una prontacosì come aveva già fatto sotto al post Instagram. La scorsa settimana la moglie di Amadeus aveva partecipato come concorrente speciale allo show "Chissà chi è" al fianco di Carmen Di Pietro.