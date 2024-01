"Mi dicono che sono raccomandata ma...". Lo sfogo di Giovanna Civitillo moglie di Amadeus

Era il 2003 quando una giovanissima ballerina faceva breccia nel cuore di Amadeus. Il conduttore era alla guida de "L'Eredità" e lei, Giovanna Civitillo, era la ballerina della "Scossa". Da allora sono passati vent'anni, due matrimoni - uno civile nel 2009 e uno religioso nel 2019 - un figlio (Josè) e cinque Sanremo, l'ultimo al via tra meno di due settimane. Nonostante il ruolo di mamma e moglie, la Civitillo ha continuato a lavorare in televisione ma sui social network, in più di un'occasione, è stata accusata di essere una raccomandata. Ma lei non ci sta e sulle pagine del settimanale Novella2000 si è sfogata: "Ero già in Rai quando io e Ama nemmeno ci conoscevamo".

L'odio social

Nella lunga intervista la moglie di Amadeus ha confessato di essere stata più volte bersaglio dell'odio social. E in effetti, sotto ai suoi post Instagram, tra i tanti messaggi di affetto di amici e fan, non mancano accuse e critiche, spesso pesanti. "Ma Giovanna che ca**o c'entra con lo spettacolo, lavora in Rai ma chi è? Cosa sa fare? Niente! Ma non si vergogna? Lascia il posto a qualche ragazza giovane e di talento. Non ti bastano i milioni di tuo marito? Vergognati", scriveva una donna sotto a una foto pubblicata durante Sanremo 2023 fino a quelli più recenti: "Basta con Amadeus poi la moglie...che dire nessuna qualità visibile e sempre in mezzo". Tutti messaggi di odio ai quali lei ha risposto attraverso la rivista.

La replica della Civitillo