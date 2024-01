"Incontri ad alta temperatura". La bomba sul flirt tra Vera Gemma e Guè Pequeno

Una nuova coppia, decisamente inattesa, sarebbe pronta a fare il suo esordio sulla scena pubblica. Secondo il settimanale Oggi, Vera Gemma e Guè Pequeno si starebbero frequentando da tempo. "L'attrice figlia di Giuliano e il rapper si sono conosciuti quattro mesi fa e da allora è stato un crescendo", riferisce la rivista, che promette di svelare dettagli piccanti e inediti sui due nei prossimi giorni. Intanto sul web sono trapelate le prime indiscrezioni.

"Si frequentano da mesi"

Durante l'ultimo weekend Vera Gemma è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e nel corso dell'intervista ha detto di essere single "ma le audizioni per trovare l'uomo della mia vita sono aperte". L'attrice e figlia di Giuliano Gemma ha anche svelato di essere in procinto di lasciare l'Italia per andare a lavorare all'estero, ma la destinazione è rimasta segreta. A quanto pare, però, nel suo cuore ci sarebbe già un uomo, la cui fama lo precede. "I due sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale", assicura Dandolo su Oggi, svelando che l'attrice e il rapper si sarebbero incontrati per la prima volta tra settembre e ottobre.

L'approccio e l'incontro

L'approccio? Sui social network, come avviene ormai di consueto di questi tempi. " Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social. Un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura ", si legge ancora sul sito. Al momento non esistono conferme sulla nascente relazione, almeno da parte dei diretti interessati, ma i più attenti hanno notato che Vera Gemma e Guè si seguono reciprocamente su Instagram ed è proprio sulla piattaforma, dove l'attrice si mostra spesso in pose sexy, che sarebbe iniziato il corteggiamento di Pequeno.

Vera Gemma all'Isola dei famosi?

Un altro gossip sta circolando sul conto di Vera Gemma. Sempre secondo Dandolo, l'attrice - che sta per iniziare le riprese dell'ultimo film di Abel Ferrara al fianco della collega e amica Asia Argento - sarebbe in lizza per sedersi su una delle poltrone di opinionista della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Lo scorso anno in studio, al fianco di Ilary Blasi, c'erano Vladimir Luxuria e Enrico Papi. La prima sarebbe stata riconfermata, mentre i dubbi rimangono sul conduttore, che l'anno scorso fu travolto da più polemiche proprio per il suo ruolo nel reality. Dunque, quest'anno potrebbe esserci un nuovo ingresso tra gli opinionisti e, tra i candidati, il nome di Vera Gemma sarebbe in vetta alle preferenze della produzione.