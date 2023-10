Il nuovo amore della Hunziker, Gué Pequeno in "rosso" per OnlyFans, Antonella Mosetti contro Federico Lauri

Ascolta ora: "Il nuovo amore della Hunziker, Gué Pequeno in "rosso" per OnlyFans, Antonella Mosetti contro Federico Lauri"

Stagione che vai, gossip che trovi e anche ottobre regala "perle" di cronaca rosa che gli amanti del genere sapranno apprezzare. Tra personaggi che scacciano crisi (Iannone - Elodie), altri che si innamorano (ma tacciono), chi spende troppo su OnlyFans (e nulla dal parrucchiere), ecco i gossip più bollenti della settimana.

Andrea Iannone e Elodie, ma quale crisi

Si mettano l'anima in pace i rosiconi, Andrea Iannone ed Elodie stanno ancora insieme e, a quanto pare, filano d'amore e d'accordo. "Striscia la notizia" li aveva già pizzicati insieme a bersi un aperitivo la scorsa settimana, quando Elodie si è presa il suo primo tapiro d'Oro per le foto di nudo pubblicate in occasione del lancio del suo album. Come se questo non bastasse la cantante e il pilota di motociclismo sono stati paparazzati per le vie di Milano e sono sembrati tutt'altro che in crisi. Abbracciati stretti stretti, i due innamorati sono apparsi decisamente affiatati (con tanto di mano birichina di Iannone sul décolleté dell'artista romana), smentendo così le voci che li volevano a un passo dalla rottura. Avranno fatto gli scongiuri?

Guè Pequeno e la dipendenza da Onlyfans

" OnlyFans è peggio del gioco d’azzardo" . E se lo dice Gué Pequeno... Il rapper ha ammesso di avere una forte dipendenza dalla piattaforma dedicata ai contenuti hard e di essere arrivato a spendere cifre record pur di ricevere foto e video hot. Quello che all'inizio era solo un passatempo occasionale, ha confessato Gué durante il podcast Growing Up Italian, è diventato una vera ossessione, tanto da far spaventare il suo entourage. " Ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online. Gli dissi di no, che ero io a pagare a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino", ha raccontato il rapper svelando quanto spendeva per acquistare materiale pornografico: "Meno di 10mila euro, ma più di 5mila". Ah, però!

Michelle Hunziker e il nuovo amore

Stai a vedere che Michelle Hunziker ha trovato di nuovo l'amore. Nel cuore della bella conduttrice svizzera avrebbe fatto breccia un altro dottore (dopo l'ortopedico Giovanni Angiolini) e la frequentazione sarebbe cominciata da molto tempo. “ Si frequentano da un anno, ma da poco è ufficiale” , riferisce la blogger Deianira Marzano e le fonti dell'esperta di gossip parlano addirittura di un anello di fidanzamento spuntato all'anulare della Hunziker. Il brillocco sui social di Michelle non si nota (nasconderlo sarà un gesto scaramantico?), ma intanto sui social network si fa già il nome del fortunato: Alessandro, un osteopata e fisioterapista che lavora su Roma e Milano. Che dire, se son rose fioriranno.

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, volano stracci