Incoronazione Re Carlo III: ecco dove seguire l’evento in diretta

Ci siamo quasi. È tutto pronto per uno degli eventi che entrerà a far parte della storia; Carlo d’Inghilterra, abbandonerà definitivamente lo status di erede al trono più “longevo” della casa reale britannica e verrà incoronato re insieme alla moglie Camilla. La cerimonia avrà luogo sabato 6 maggio alle ore 11 (ora locale) nell’Abbazia di Westminster e naturalmente, il grande evento catalizzerà l’attenzione di tutti i media del mondo a partire proprio dalla televisione. Era il 2 giugno del 1953 quando la BBC trasmise per la prima volta in diretta TV l’incoronazione della madre di Carlo, la regina Elisabetta II, e adesso - a distanza di 70 anni - ci si prepara a trasmettere l’incoronazione di re Carlo III.

Dove seguire l’incoronazione in diretta TV

Se da una parte la TV di Stato britannica, la BBC, sta lavorando alla lunga diretta televisiva del grande evento, dall’altra, anche la televisione italiana si è già attrezzata per non farsi cogliere impreparata dalla tanto attesa cerimonia. Infatti, saranno in moltissimi che vorranno seguire – seppur a distanza – l’incoronazione dei reali d’Inghilterra e per questo, la programmazione televisiva italiana sarà riformulata ad hoc.

Ecco di seguito l’elenco delle reti in cui potere seguire l’evento

Rai

Rai 1 seguirà in diretta la Coronation Ceremony con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 e che proseguirà fino alle 15.30. La diretta avrà come unico “stacco” l’edizione del Tg1 delle ore 13.30. Anche Rai 2 seguirà l’evento con uno speciale con commenti e approfondimenti previsto in prima serata. Inoltre, nell’arco di tutta la giornata anche l’emittente Rai dedicata interamente all’informazione, Rai News 24, seguirà la cerimonia. Così come i programmi di intrattenimento del daytime.

Mediaset

Canale 5, la reta ammiraglia di Mediaset, seguirà la cerimonia con uno Speciale Verissimo, in collaborazione con il Tg5, affidato alla conduttrice Silvia Toffanin, esattamente come era accaduto lo scorso settembre anche per la morte della regina Elisabetta. Lo speciale andrà in onda dalle 11 sino al pomeriggio inoltrato con la sola interruzione del Tg5 delle 13.00 e di Terra Amara.

La7

La7 schiererà una maratona che vedrà al timone Enrico Mentana e un palinsesto a tema. Lo Speciale del TgLa7 andrà in onda a partire dalle ore 9.40 (primo tra tutti, oltre Real Time) e terminerà poco prima del Tg delle 13.30. Seguirà – secondo quanto riportato sulla guida tv - il doc Carlo – Il nuovo Re, in onda dalle 14.15 alle 18.50. È probabile, però, che prima del documentario potrebbe esserci un altro collegamento in diretta con Londra.

Real Time

Su Real Time, canale 31 di Discovery, andranno in onda oltre alla diretta integrale della cerimonia anche due speciali di preparazione all'evento dedicati alla dinastia inglese: uno dedicato alla storia di Harry e Meghan e al loro allontanamento dalla famiglia reale, e l’altro dedicato al neo eletto re Carlo III. Dalle ore 8.30 sarà possibile seguire la cerimonia live sul canale 31 con il commento di Francesco Vicario, caposervizio di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor; ospiti al commento anche Federica Brunini, scrittrice e giornalista, e lo scrittore Luca Bianchini.

Sky

Anche Sky seguirà il grande evento con diversi appuntamenti. In particolare, la diretta curata da Sky TG24 con uno speciale in onda dalle 11 alle 14.30. Conduce Liliana Faccioli Pintozzi da Londra con alcuni ospiti, tra cui Enrica Roddolo (giornalista del Corriere della Sera, scrittrice ed esperta di casa Windsor). Inoltre, ci saranno anche collegamenti con Tiziana Prezzo dall' Abbazia di Westminster, Nicola Veschi in mezzo alla gente sul Mall e Lavinia Spingardi dall'ambasciata britannica a Roma. All'interno dello speciale ci sarà un'intervista a Valentine Low, Royal Correspondent del Times. Poi ancora, tra gli altri appuntamenti speciali, sabato 6 maggio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, ci sarà Principe Carlo - Il nuovo Re.