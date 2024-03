"Ha subito l'ileostomia". Nuove voci su Kate Middleton: cosa è successo

Crescono le preoccupazioni e, di pari passo, le teorie del complotto attorno alla situazione di Kate Middleton. La principessa non si mostra in pubblico da mesi e l'operazione subita a gennaio in una clinica di Londra, mai spiegata ai sudditi, è diventata oggetto di innumerevoli, e taltolta strampalate, ipotesi. Tutto questo non è stato aiutato dalla pubblicazione, da parte di Kensington Palace, dello scatto che riprende la principessa del Galles in compagnia dei suoi figli, risultato poi alterato in post-produzione. Ma una nuova teoria, ora, si fa largo nelle discussioni inerenti la famiglia reale e proviene dalla blogger americana Jessica Reed Kraus, che da molti viene considerata particolarmente attendibile.

" La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto ", ha scritto Reed Kraus. La blogger ha costruito la sua fama con numerose rivelazioni effettuate in passato relative a personaggi molto noti, dimostrando di avere contatti vicini alle star, capaci di cedere informazioni credibili e veritiere. La notizia dell'intervento all'intestino affrontato dalla moglie di Kate è stata ripresa da un altro profilo autorevole incentrato sui reali inglesi, gestito da un avvocato americano di nome Jane Barr, che in un messaggio social ha confermato quanto detto dalla blogger. Barr ha spiegato che " il mio amico nel Regno Unito (amico di un giornalista britannico) mi ha detto che si tratta di un intervento di ileostomia provocato da una perforazione intestinale ".

L'ileostomia è un intervento con un decorso post-operatorio piuttosto importante, il che spiegherebbe la lunga lontananza della principessa dagli impegni ufficiali. È soprattutto la presenza del sacchetto a rendere la convalescenza complicata, soprattutto se sei una principessa, prossima a salire sul trono del regno più tradizionale del pianeta. L'ileostomia, infatti, prevede la deviazione di una parte dell'intestino tenue attraverso l'apertura di un foro sull'addome al quale va poi applicato il sacchetto per l'espulsione degli scarti. Questo non fa che allarmare i sudditi, i quali si chiedono se la principessa potrà tornare alla sua precedente condizione e se, soprattutto, il sacchetto sia provvisorio o definitivo.