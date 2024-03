Tornerà in pubblico, anzi no. Nuovo giallo su Kate Middleton

Un altro mistero si aggiunge alla situazione già poco chiara che riguarda le condizioni di salute di Kate Middleton e il suo ritorno ufficiale in pubblico. Lo scorso 5 marzo il Ministero della Difesa britannico aveva assicurato la partecipazione della principessa al Trooping The Colour del prossimo 8 giugno. Nel giro di 24 ore, però, questa sicurezza si è dissolta, lasciando spazio a una situazione confusa e incerta, un vero e proprio giallo.

Kate sarà al Trooping The Colour. O forse no?

Il 4 marzo 2024 Tmz ha pubblicato in esclusiva la prima foto di Kate dopo l’intervento all’addome del 17 gennaio 2024. Nell’immagine la principessa era in auto con sua madre, Carole, a Windsor. Il giorno successivo il Ministero della Difesa britannico ha annunciato sul suo sito la partecipazione della moglie di William al Trooping The Colour del prossimo 8 giugno. Due notizie che, in parte, sono riuscite a calmare la marea di illazioni e teorie complottiste sulle sue reali condizioni. Non è passato neanche un giorno e tutto ciò che credevamo fosse quasi certo è crollato miseramente, neanche fosse un castello di carte.

Stando alla Bbc la pagina web del Ministero avrebbe cancellato il nome di Kate dalla lista dei reali che prenderanno parte alla cerimonia. Questo passo indietro sarebbe dovuto a una questione di competenze già messa in rilievo dal Daily Mail lo scorso 5 marzo: la notizia sarebbe stata divulgata senza “consultare” Kensington Palace, che è l’unico ad avere il compito di annunciare ufficialmente gli impegni dei principi del Galles.

Il Palazzo non ha ancora confermato la presenza di Kate al Trooping The Colour, di conseguenza il Ministero della Difesa non avrebbe avuto il permesso di pubblicare una dichiarazione in merito. Sembra, però, che si sia trattato di un equivoco. La Bbc ha scritto: “Il Ministero ha pubblicato dettagli dell’evento basati sul ruolo della principessa come Colonnello delle Irish Guards, il reggimento [protagonista] della parata quest’anno” . L’arrivo di Kate alla cerimonia sarebbe stato dato per scontato.

Un altro mistero

Per il momento Kensington Palace rimane sulle posizioni già espresse il 17 gennaio scorso: il ritorno in pubblico di Kate è previsto “dopo Pasqua” . Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Il Ministero della Difesa avrebbe compiuto un errore in buona fede che, purtroppo, non fa altro se non aumentare il livello di confusione, creando involontariamente spazio per le fake news. Anche perché, per quanto riguarda il Trooping The Colour, non è assicurata nemmeno la presenza di Re Carlo III. Sua Maestà sta seguendo le cure contro il cancro e Buckingham Palace, giudicando prematuro ogni annuncio, rimane in silenzio.