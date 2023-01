"Intravedo un capezzolo...". La foto di Mengoni infiamma il Fantasanremo

A meno di un mese dall'inizio del Festival 2023 sui social network impazza il Fantasanremo. La competizione, che segue le orme del Fantacalcio puntando sulla kermesse canora sanremese e sui Big in gara, sta raccogliendo migliaia di adesioni ed è, a tutti gli effetti, l'evento collaterale più importante visti i numeri record toccati con le iscrizioni di quest'anno. La gara prenderà ufficialmente il via con l'inizio del festival di Sanremo, martedì 7 febbraio, ma nell'attesa sui social network gli artisti e le fanpage stanno seminando il panico.

La prova? La foto che sta circolando da ore su Twitter e Instagram, che immortala Marco Mengoni alle prime prove del Festival. Gli artisti, che saliranno sul palco del teatro Ariston tra poco meno di quattro settimane, stanno provando i loro brani insieme all'orchestra Sinfonica nell'Auditorium Rai del Foro Italico, negli studi che fino a poche settimane fa accoglievano i protagonisti di Ballando con le stelle. Ai ventotto cantanti in gara è stata data la possibilità di arrangiare la canzone in concorso con i maestri della Sinfonica e su Instagram, da Elodie a Tananai fino a Marco Mengoni, in molti si sono immortalati negli studi di Roma insieme ai musicisti.

Marco Mengoni, che per i bookmaker è tra i probabili vincitori di Sanremo 2023, ha condiviso le foto delle prove sulla sua pagina Instagram e gli scatti sono diventati virali per un dettaglio. Nelle immagini il cantautore di Ronciglione indossa una maglia traforata che, secondo i fan, lascia intravedere una delle parti intime, che nel regolamento del Fantasanremo permette di guadagnare punti extra se mostrata. " Io qui il capezzolo lo intravedo, quanti punti?" , ha ironizzato una fanpage di Marco Mengoni in un cinguettio diventato virale su Twitter. E gli ideatori del gioco hanno prontamente risposto, rispolverando le regole del gioco: " Occhio! Il vedo non vedo non conta! ". Insomma, la febbre da Fantasanremo è già alle stelle e a giudicare da quanto successo lo scorso anno, quando Rkomi si presentò a petto nudo sul palco del teatro Ariston e realizzò una serie di flessioni con Amadeus collezionando punti extra, c'è da aspettarsi davvero di tutto.