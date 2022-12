Dal "bonus Pelù" ai "Baudi" : cos'è il FantaSanremo e come si gioca

Grande attesa per il festival di Sanremo, ma non solo. Dal 7 all’11 febbraio c’è un altro evento destinato a monopolizzare i social network: parliamo del Fantasanremo. Il gioco basato sul Festival della canzone italiana ha avuto un enorme successo nell’edizione 2022 e le stime per il 2023 sono già impressionanti: quasi 170 mila iscrizioni in appena 24 ore. "Abbiamo ottenuto in un giorno più di un terzo del totale dell'anno scorso. Credo che quest'anno raggiungeremo i 500.000 già all'inizio dell'anno, poi si abbasserà fisiologicamente il ritmo delle iscrizioni per impennarsi di nuovo negli ultimi giorni, con i ritardatari. Il risultato di queste ore resta storico, oltre ogni possibile aspettativa" , le parole all'Adnkronos di Giacomo Piccinini, tra i fondatori del FantaSanremo.

Il successo del Fantasanremo nell’edizione 2022 è stato possibile anche grazie alla partecipazione attiva di molti cantanti in gara: da Michele Bravi a Emma Marrone, passando per Sangiovanni e Rkomi. Le premesse per il 2023 ci sono tutte, considerando che molti Big hanno già postato contenuti legati al gioco: tra gli altri Mengoni, Levante, Grignani e Rosa Chemical. Un passatempo divertente nei giorni della kermesse che coinvolgerà grandi e piccini, e perché no anche i vip: Emma Marrone ha creato una sua Lega che si chiama La Gloria Eterna, che ha avuto in poche ore circa 3.000 adesioni.

Come si gioca al Fantasanremo

Prendere parte al Fantasanremo è semplicissimo: dopo l’iscrizione di rito, bisogna comporre una squadra formata da 5 artisti e nominare un capitano. Il budget è di 100 Baudi, moneta ufficiale del gioco in onore del veterano del Festival Pippo Baudo. Il team sfiderà gli altri utenti nel campionato mondiale del Fantasanremo ma c’è la possibilità di creare una lega o partecipare a leghe già esistenti, creando una nuova squadra all’interno di ogni lega.

Le regole

È possibile iscrivere la squadra al Fantasanremo entro lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 23.59. Successivamente, non sarà più possibile prendere parte al gioco. Il regolamento è disponibile sul sito ufficiale, dove sono elencati bonus e malus da attribuire agli artisti: “Qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l'ultima parola spetterà alla FIF² che valuterà l'accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo”. L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival sino al termine della diretta della serata finale.

Quanto costa e cosa si vince

Partecipare al Fantasanremo non richiede costi di iscrizione: è tutto assolutamente gratis, basta un semplice indirizzo email valido. Cosa si vince? Come evidenziato nel regolamento del gioco, l’unica cosa in palio è l’ambitissima gloria eterna.

Le quotazioni degli artisti

In vetta alla classifica delle quotazioni c’è Ultimo con 28 Baudi, seguito da Mengoni (26 Baudi) e Giorgia (25 Baudi). Quarta piazza per Elodie con 24 Baudi. Quattro artisti a quota 22 Baudi: Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara. A quota 21 Baudi si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. Altri quattro artisti a 20 Baudi: Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante. Seguono a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical, mentre Leo Gassmann e i Modà costano 18 Baudi, Anna Oxa, Gianmaria e Shari a 17 Baudi. Infine, quattro artisti quotati 16 Baudi: i Colla Zio, Olly, Sethu e Will.

Bonus e malus

Sono tanti, tantissimi bonus e malus del Fantasanremo, tutti elencato con puntualità sul sito internet ufficiale. Si passa dai punteggi classici – per la vittoria della kermesse, per il Premio della critica Mia Martini e così via – ai punteggi stravaganti. Pensiamo ai bonus ad personam: il duetto di Olly con Benji nella serata delle cover vale +18 punti. Il duetto con i Jalisse, invece, regala fiumi di punti. Poi bonus e malus serali, c’è l’imbarazzo della scelta: dal batti cinque con Gianni Morandi (+10) al mic drop (+20), passando per il twerking (+10) e il trenino del pubblico (+30), fino all’inciampo sulla scalinata (-30) e alla rottura dell’abito (-10).