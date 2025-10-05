Irama e Mew che coppia, Giulia De Lellis ha partorito? Jennifer Lopez felice senza Ben Affleck

Weekend tempo di gossip. C'è chi si è innamorato all'ombra di Amici (Irama), chi si è detto addio ma spunta il terzo incomodo (Nicole Kidman e Keith Urban), chi dice di essere sollevata per il divorzio (Jennifer Lopez) e chi, forse, ha partorito ma aspetta ad annunciarlo (Giulia De Lellis).

Keith Urban e Nicole Kidman, c'è una giovane violinista dietro l'addio?

Invecchiare insieme non va di moda a Hollywood (e anche nel resto del mondo). Keith Urban e Nicole Kidman sono l'ultima coppia vip, in ordine di tempo, a essere scoppiata. Dopo ben diciannove anni di matrimonio il cantante country e l'ex moglie di Tom Cruise si sono detti addio e - pare - neanche troppo serenamente. Sui siti di gossip americani si vocifera che di mezzo ci sia un'altra donna - la 25enne Maggie Baugh, violinista e cantante country con cui Urban collabora da mesi - e per lei Keith avrebbe addirittura modificato il testo del brano The Fighter. La canzone era dedicata a Nicole, ma il cantante country avrebbe già cambiato la destinataria del testo in favore di Maggie.

Irama e Mew insieme, la coppia di Amici esce allo scoperto

Hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi in edizioni diverse eppure il destino li ha fatti incontrare e - a quanto pare - innamorare. Stiamo parlando di Irama e Mew. Due ex talenti della scuola di Amici con due percorsi totalmente differenti: lui vinse l'edizione del 2018, lei abbandonò la scuola a un passo dal Serale nel 2024 a causa della depressione. Dopo settimane di rumors, avvistamenti estivi e voci di corridoio, Irama e Mew hanno confermato la frequentazione mostrandosi insieme dopo il concerto dell'artista all'Arena di Verona. Un video diventato virale sui social ha immortalato Mew mentre scende da un van oscurato poco prima di Irama e i fan hanno esultato.

Giulia De Lellis ha partorito? L'indizio sui social

L'assenza dai social network di Giulia De Lellis è più di un indizio. Secondo i bene informati l'influencer romana avrebbe già dato alla luce la piccola Priscilla, ma la notizia non sarebbe trapelata per evitare incursioni a sorpresa all'ospedale. Nelle scorse ore l'esperto di gossip Amedeo Venza ha fatto sapere che Giulia sarebbe ricoverata al Gemelli di Roma per partorire, ma alcune storie Instagram, nelle quali la romana ha condiviso la sua spesa al supermercato, hanno depistato i fan. Anche papà Tony è sparito dai social e da ormai ventiquattro ore non si hanno loro notizie, fatto assai strano per una coppia abituata a essere sotto i riflettori costantemente. Avrà partorito o il travaglio è lungo? Si attendono comunicazioni ufficiali.

Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck: "La cosa migliore che mi sia capitata"

I fan ancora piangono per il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma le ultime dichiarazioni rilasciate dalla popstar promettono di fare versare ulteriori lacrime a chi ha sperato che la storia tra i Bennifer potesse avere un lieto fine. Il matrimonio più corto della storia di Hollywood (o almeno uno dei più corti) si è concluso nel peggiore dei modi, ma per JLo l'addio è stata una manna dal cielo.

Il divorzio da Ben? La cosa migliore che mi sia capitata, perché mi ha cambiata. Mi ha aiutata a crescere nel modo di cui avevo bisogno",

Parola sua. "ha confessato nel corso dell'ospitata a CBS News Sunday Morning.