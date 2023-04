“Irascibile, impossibile lavorare con lui”. William ha problemi di rabbia?

Il principe William sarebbe fin troppo volitivo. Più di una volta la sua tempra si sarebbe trasformata in irascibilità. Una qualità che degenera in un difetto. I motivi di questo atteggiamento possono essere molteplici, ma questa presunta rabbia non animerebbe solo l’erede al trono. A quanto pare, infatti, il duca di Sussex non sarebbe uno spirito più tranquillo, benché nel memoir “Spare. Il Minore” abbia cercato di far credere il contrario. La testardaggine dei principi non è una questione privata, ma un problema che potrebbe portare la Corona alla rovina.

“William dimentica raramente”

“[Il principe William] può essere una [persona] difficile” con cui lavorare, ha svelato un insider a Robert Jobson, che ha inserito l’indiscrezione nel suo nuovo libro “Our King Charles III. The Man and The Monarch Revealed”. L’erede al trono non sarebbe la persona dolce e impeccabile che vediamo sui giornali o in televisione. La fonte ha spiegato: “È una persona determinata e questo può renderlo impaziente”. Tutto il contrario di re Carlo III che, invece, possiederebbe il dono della pazienza (benché lo scorso settembre, dopo la morte della regina Elisabetta, abbia mostrato segni di nervosismo sfogati su un ingombrante portapenne durante la proclamazione a St. James’s Palace e su una penna difettosa al Castello di Hillsborough). Questa differenza caratteriale non riuscirebbe affatto ad attutire l’atteggiamento dirompente del principe di Galles durante le discussioni con il padre, anzi: “Può rendere William irascibile quando affronta Carlo. Anche [il re] ha temperamento, ma non continua all’infinito. Può sentirsi frustrato ed esplodere, ma poi, in un istante, è tutto dimenticato. William dimentica raramente”.

Un giovane uomo “irascibile”

Non è la prima volta che Robert Jobson raccoglie indiscrezioni sull’irascibilità di William. Nel suo libro “William at 40. The Making of a Modern Monarch” l’esperto ha raccontato: “A volte [il principe] è soggetto a scatti d’ira che solo Kate riesce a placare” e diversi membri dello staff sostengono che sia “difficile da gestire”. Per la verità ci sarebbe anche un’altra persona in grado di affrontare l’erede al trono: la Regina consorte Camilla: “È preparata a rimettere William al suo posto quando percepisce che lui sta abusando della generosità e della gentilezza del padre” . La proverbiale “cautela” di Carlo III sarebbe poco tollerata dalla sovrana quando William proverebbe a mettersi “sullo stesso piano del padre” .

La catenina spezzata

Nel libro “Spare. Il Minore” il principe Harry racconta di una presunta lite violenta con William, avvenuta a Nottingham Cottage nel 2019. Tutto sarebbe iniziato da alcuni commenti del principe di Galles sul comportamento “maleducato”, “irritante” e “difficile” di Meghan Markle. Il principe Harry avrebbe preso le difese della moglie e cercato di tranquillizzare il fratello offrendogli un bicchiere d’acqua, ma il confronto si sarebbe trasformato in una rissa: “[William] posò [il bicchiere] d’acqua…venne verso di me. Accadde tutto così velocemente…Mi agguantò per il bavero, strappandomi la catenina e…mi buttò a terra. Andai a finire sulla ciotola del cane, che si ruppe sotto la mia schiena, i pezzi mi tagliarono. Rimasi lì per un momento, stordito, poi mi rimisi in piedi e gli dissi di uscire”. William, preda della collera, avrebbe incitato Harry a “reagire” , ma quest’ultimo si sarebbe controllato, evitando un ulteriore scontro. Infine l’erede al trono, scusandosi, avrebbe detto: “Non c’è bisogno che tu lo dica a Meghan…Non ti ho attaccato”.

“Papà, ti odio”

Nel libro “William and Harry” (2010) l’esperta reale Katie Nicholl racconta che, purtroppo, da bambino il principe William avrebbe assistito a diversi litigi tra i suoi genitori: “Non riusciva più a sopportare di sentire i suoi genitori litigare” e avrebbe dato tutta la colpa della crisi coniugale a re Carlo III urlandogli: “Ti odio, papà. Ti odio così tanto. Perché fai sempre piangere mamma?” . La Nicholl ha aggiunto: “[William] era consapevole da tempo del fatto che i suoi genitori non erano felici. La principessa dipendeva sempre di più dal figlio maggiore, con cui si confidava regolarmente ed era William che passava a sua madre i fazzoletti attraverso la porta della camera da letto, mente lei singhiozzava dall’altra parte. È stato un fardello pesante per un ragazzo”.

