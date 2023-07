"Ispezionami le chiappe". Elettra Lamborghini sbrocca per l'accusa del dottore

Prova costume? Macché, prova protesi per Elettra Lamborghini. Dopo Sabrina Salerno, che si è vista costretta (!?) a pubblicare l'esito di una perizia medica per provare che il suo décolleté è tutta roba naturale, ora tocca a Elettra Lamborghini difendersi dalle accuse di un sedicente dottore, che ha usato le sue foto per parlare di protesi alle chiappe, sostenendo che le sue sono piene di silicone.

A denunciare l'accaduto è stata la stessa cantante, che su Instagram si è sfogata contro l'uomo - un misterioso dottore del quale l'ereditiera non ha fatto il nome (per non fargli pubblicità gratuita, giustamente) - che avrebbe utilizzato un filmato del suo ultimo post social per disquisire sui risultati dell'inserimento di protesi nei glutei. " Un dottore ha usato un video in cui ballo mezza nuda con le chiappe al vento per dire: 'Come vede queste sono protesi'. E io gli ho scritto: 'Ma brutto ignorante, cafone, come ti permetti!' ", è sbottata Elettra Lamborghini raccontando l'episodio nelle storie del suo account Instagram e proseguendo: " Che poi un dottore vero saprebbe riconoscere delle protesi. Sai una cosa? Puoi venire a ispezionarmi le chiappe quando vuoi. Ma come gli viene in mente a certa gente!?" .