Morto l'attore e regista Ivano Marescotti. Amato dal mondo del cinema

Grave lutto nel mondo del cinema: è scomparso all'età di 77 anni dopo una lunga malattia, l'attore Ivano Marescotti, indimenticabile "leghista" nel film Cado dalle nubi di Checco Zalone, o il dottor Randazzo in Johnny Stecchino di Roberto Benigni. Era ricoverato da qualche tempo all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Approcciato alla recitazione in tarda età, era stato fino a 35 anni un impiegato nell’ufficio di Urbanistica nel Comune di Ravenna. Nel 1981, per caso un amico gli chiese di sostituirlo in uno spettacolo teatrale, e da lì iniziò la sua brillante carriera che l'ha portato ad essere uno degli attori italiani più prolifici.

Oltre 130 i lavori che lo hanno visto protagonista, sia in Italia che all'estero, tra fiction, cinema e tv. Nato nel 1946 a Bagnacavallo, nella Bassa Romagna, si era il diploma al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna. Dopo la sostituzione a teatro chiesta dall'amico, lasciò il "posto fisso" per dedicarsi totalmente all'"incerta" carriera d'attore, riuscendo in pochi anni a diventare un apprezzato interprete. Il debutto al cinema risale al 1989, in una piccola parte nel film La cintura. Poi l'incontro con Silvio Soldini e la partecipazione al film L’aria serena dell’ovest. Nella sua carriera ha lavorato con molti tra attori e registi famosi, da Marco Risi a Daniele Luchetti, da Carlo Mazzacurati a Ridley Scott, Anthony Minghella e Gabriele Muccino oltre ai già citati Checco Zalone e Roberto Benigni.

Amato anche da importanti registi internazionali ha avuto ruoli in film come Il talento di Mr Ripley di Anthony Minghella, Hannibal di Ridley Scott e King Arthur di Antoine Fuqua. Nel 2003 aveva vinto un Nastro d'Argento per l'interpretazione nel cortometraggio Assicurazione sulla vita di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani, ma decine erano stati i riconoscimenti che aveva ricevuto nella sua carriera. Estremamente poliedrico, con grande spirito di immedesimazione era riuscito a dare grande carattere anche a personaggi molto lontani tra di loro, passando dal papà di Alex in Jack Frusciante è uscito dal gruppo a Pietro, l'anziano genitore di A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino del 2018.

Nel 2022 aveva deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi all'insegnamento e proprio poco tempo fa, aveva espresso il desidero di debuttare con giovani studenti della sua accademia, in uno spettacolo teatrale. Nel 2022 si era sposato con una sua ex allieva Erika Leonelli, con una celebrazione voluta in dialetto romagnolo. L'attore aveva anche scritto un autobiografia Fatti veri, dove aveva raccontato anche la dolorosa scomparsa del figlio Mattia Marescotti al cui nome aveva dedicato la sua accademia. Oltre alla moglie Erika lascia anche la figlia Iliade nata nel 2003.