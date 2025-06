Jeff Bezos, chi è l'ex moglie MacKenzie Scott da cui ha divorziato dopo 25 anni di matrimonio

MacKenzie Scott, in passato conosciuta come MacKenzie Bezos, è l'ex moglie di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. La coppia si era sposata nel 1993 e, dopo 25 anni di matrimonio, ha annunciato il divorzio nel 2019. Insieme hanno avuto quattro figli. Dopo la separazione, ha scelto di destinare una parte consistente dei suoi averi a iniziative filantropiche.

Il patrimonio stimato secondo Bloomberg si aggirava intorno al 30 miliardi di dollari che l'hanno resa la 39a persona più ricca della lista stilata dal sito. Nel 2021 si è unita in matrimonio con l'insegnante Dan Jewett, ma anche questa relazione si è conclusa con un divorzio l’anno successivo.

Chi è MacKenzie Scott

MacKenzie Scott è una scrittrice e filantropa americana, riconosciuta per il suo forte impegno nel sostegno a cause sociali e benefiche. Il suo contributo nel campo della filantropia l’ha resa una figura di spicco a livello internazionale, tanto da essere inserita da Time tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2020.

Una filantropa

Dopo la separazione da Jeff Bezos, MacKenzie Scott ha ottenuto il 4% delle azioni di Amazon, una quota dal valore di miliardi di dollari. Questo l’ha resa una delle donne più ricche del pianeta, permettendole di avviare una significativa attività filantropica, con donazioni di grande impatto a favore di enti e organizzazioni non profit in tutto il mondo. Si stima che in tre anni abbia donato 12 miliardi di dollari a più di 1.200 gruppi, come ha riportato il Times a marzo.

Tra gli enti che hanno ricevuto queste donazioni c'è l’organizzazione di formazione professionale Jobs for the Future, che mira a rendere accessibili i prezzi degli alloggi, il San Francisco Community Land Trust, e l’organizzazione no-profit per l’educazione della prima infanzia Zero to Three.