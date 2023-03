"Ignobili, non li leggo". Jerry Calà insultato sui social dopo l'infarto

Il malore che ha colpito Jerry Calà nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Stando alle ultime notizie arrivate, l'attore sta meglio e i medici sono ottimisti. In queste ore non sono mancati messaggi di affetto e sostegno per il 71enne, ma ad essi si sono accompagnati anche gli interventi dei soliti leoni da tastiera.

Il post di Jerry Calà

Appreso dei tanti messaggi crudeli a lui indirizzati, l'attore ha voluto rispondere con un breve post pubblicato su Twitter. " Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio ", ha scritto questa mattina.

Insomma, Calà ha direttamente scelto di ignorare certi commenti. Forse la strategia migliore. Tanti i followers che gli hanno mostrato sostegno. "Riprenditi presto caro Jerry e non ti curare degli imbecilli leoni da tastiera" , ha risposto un utente. "Jerry, sei un gigante! Rimettiti in sesto, prendi il tuo tempo. Stiamo tutti aspettando il tuo nuovo film!" . E, ancora: "Jerry il mondo è purtroppo pieno di gente stupida e quindi infelice. A noi gente bella non ce frega... Ti auguro una pronta guarigione e tvb", " Torna presto, Mito e... Non ti curar di loro, ma guarda e passa!" .

L'attacco degli haters no-vax

A quanto pare non sono mancati insulti nei confronti dell'attore, uno dei più conosciuti del cinema italiano. Fra le accuse mosse nei confronti del 71enne, anche l'aver prestato il proprio volto alla campagna in favore del vaccino anti-Covid.

Jerry Calà si è esposto parecchio sulla questione, comparendo spesso al fianco di Pregliasco. Per alcuni, l'infarto che lo ha colpito questo fine settimana, mentre si trovava all'hotel Santa Lucia di Napoli per girare il film "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema", sarebbe stato una conseguenza proprio del vaccino. " Ti sei guadagnato il tuo infarto ", è stato infatti il commento di un utente, che ha riproposto la foto di Calà subito dopo l'inoculazione del siero. " Perché non ti fai un'altra bella dose che magari ti guarisce. Inutile ormai nasconderlo ", ha aggiunto un altro.

Come sta Jerry Calà

Al momento i medici sembrano essere ottimisti. Calà è vigile e cosciente, e sta migliorando. Alex Intermite, manager dell'attore, ha rivelato al Corriere che il 71enne " è sereno e sta già organizzando il suo ritorno al lavoro ".

Sappiamo inoltre che Jerry Calà, dopo l'inserimento di uno stent, non si trova più ricoverato in terapia intensiva. "È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro ", ha aggiunto il manager. "Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l'hanno portato subito in ospedale, quindi l'abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po' tranquillo" , ha concluso.