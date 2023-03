Jerry Calà ricoverato in ospedale per un infarto

Jerry Calà è ricoverato in una clinica a Napoli dopo essere stato colpito da un infarto e ha subito un intervento chirurgico. Le prime notizie sono apparse frammentarie. Secondo quanto riferito da Napoli Today, il primo a parlarne, l'attore si trovava in un albergo sul lungomare della cittadina partenopea quando, intorno alle 2 di notte, ha avuto un malore. Poco fa, però, è arrivata la conferma da parte dello staff di Calà, che sui social network ha diramato un comunicato: "E' stato sottoposto a un intervento di stent coronario ".

Il malore e il trasporto in ospedale

" Si trovava all'hotel Santa Lucia dove alloggiava", riferisce il sito di informazione napoletano, che spiega: "Sono stati prontamente chiamati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il popolare attore nella Clinica Mediterranea in codice rosso per un probabile infarto ". Non è chiaro se l'attore si trovasse nella sua camera, quando è stato colto dal malore, o se fosse ancora sveglio e in compagnia di altre persone, ma l'intervento tempestivo dei soccorsi gli ha permesso di essere trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato.

L'intervento chirurgico

Mentre sul web la notizia del malore di Jerry Calà si diffondeva a macchia d'olio, il manager dell'attore - Alexander Tempestini - ha rilasciato un comunicato ufficiale per rassicurare tutti sulle buone condizioni di salute di Calà. " Nella notte tra venerdì e sabato Jerry è stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli. L'attore sta bene, le sue condizioni sono buone e si confida in un recupero veloce ".

"Era a Napoli per girare un film"

Jerry Calà si trovava a Napoli da giorni per girare il nuovo film "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema", diretto e interpretato proprio da lui con la produzione di Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi della Vargo Film e ambientato tra Napoli, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. Secondo quanto riferito dal manager di Calà, l'attore tornerà presto sul set e non mancherà alla prima della sua nuova tournée al via ad aprile.