JLo, Klum, Di Caprio, Harry Styles: tutte le celebrity in vacanza in Italia questa estate

Ascolta ora: "JLo, Klum, Di Caprio, Harry Styles: tutte le celebrity in vacanza in Italia questa estate"

Le celebrities amano l'Italia. Ormai è appurato. Ogni anno i luoghi più belli dello Stivale diventano metà esclusiva di star internazionali, che scelgono il nostro Paese per vivere un'estate all'insegna del relax, del buon cibo e del tempo libero. A luglio Keanu Reeves, Russell Crowe, Jeff Bezos e Oprah Winfrey hanno soggiornato tra Capri e la Sicilia, mentre in questo caldo agosto la costiera Amalfitana e la Versilia sono state prese d'assalto da altre star internazionali. Ecco chi sono.

Jennifer Lopez

Sola soletta Jennifer Lopez è sbarcata a Capri per un soggiorno esclusivo presso il Grand Hotel Quisisana, il più suggestivo dell'isola azzurra. Lasciato il marito Ben insieme all'ex moglie e ai figli (in Toscana), la popstar sta trascorrendo le sue vacanze italiane tra giri in barca, shopping (a Positano) e buon cibo in compagnia di alcuni amici. E non poteva non documentarlo sui social. " Spaghetti e ravioli ", ha scritto JLo su Instagram pubblicando un video, nel quale si mostra intenta a godersi due primi piatti italian style. Poi scortata da una schiera di bodyguard, si è scatenata nella tradizionale taverna Anema e Core cantando I Will Survive e Dove sta Zazà con tanto di esibizione al tamburello, che ha entusiasmato i fortunati clienti.

Ben Affleck

Mentre Jen è a Capri con amici, Ben è sbarcato in Toscana per un tour delle bellezze locali insieme all'ex moglie Jennifer Garner e i tre figli Violet, Seraphina e Samuel. L’attore e la famiglia sono stata paparazzati in giro per Firenze e l'occasione per godersi le meraviglie italiane sembra essere il suo 50esimo compleanno, celebrato nel giorno di Ferragosto.

Heidi Klum

Vacanza italiana lunghissima per la top-model Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz, ex componente della band Tokyo Hotel. Heidi ha scelto Capri e la costiera per trascorrere alcuni giorni di relax insieme a una schiera di parenti e soprattutto alla madre, che ha immortalato in diversi scatti finiti poi sui social network. A scandire il passare delle giornate italiane sono state lunghe passeggiate, bagni di sole e mare e la raccolta di fichi oltre al buon cibo locale.

Kim Kardashian

Ha scelto la Puglia - ma in una località top secret - Kim Kardashian. La star americana non ha fatto mistero di essere sbarcata nel sud Italia quando ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post con foto e video scattate in una masseria pugliese. Nelle immagini la Kardashian ha sfoggiato un bikini, parlando di "night swim in Puglia". E ora è caccia alla star tra i luoghi più belli della regione.

Olivia Wilde

Sembra essere ancora in terra pugliese anche l'attrice e registra Olivia Wilde. Alcuni giorni fa la Wilde è stata protagonista di un video virale, nel quale mangiava taralli, dicendosi "dipendente" dalla specialità pugliese. Secondo i quotidiani locali, l'attrice sarebbe in giro per la Puglia per visionare alcune location per il suo prossimo film, ma con l'occasione si è goduta l'ottima cucina locale e le bellezze di luoghi come Cisternino e Monopoli, dove si è fatta fotografare insieme a più di un fan.

Harry Styles

Nonostante la rottura, i gusti di Olivia Wilde e Harry Styles sono sempre gli stessi. Anche l'artista inglese ha scelto, infatti, l'Italia per rigenerarsi dopo le fatiche del suo tour mondiale, conclusosi con il live a Reggio Emilia. Il cantante è stato paparazzato a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo insieme al suo personal trainer, e poi sul lago di Bolsena. Secondo i fan Harry sarebbe ancora in Italia per godersi gli ultimi giorni di relax.

Leonardo Di Caprio

È un vero e proprio tour dello Stivale quello che sta compiendo Leonardo Di Caprio, che da fine maggio si trova in giro nel Mediterraneo a bordo del suo lussuoso yacht. A fine luglio l'attore statunitense era stato avvistato in Versilia insieme alla modella Bianca Balti e ad altri amici prima a cena e poi in un locale a ballare. Poi Di Caprio ha fatto rotta in Sardegna per godersi le bellezze della Costa Smeralda facendo tappa a Porto Cervo (sì, anche al Billionaire) e ora si sta godendo il sole e il mare di Capri e della costiera amalfitana. Con lui - già fotografato dai paparazzi - ci sono molte giovani modelle e bodyguard.

Di recente in Italia sono arrivati anche il rapper Kanye West con la nuova moglie (e il cantante ha partecipato anche al concerto di Travis Scott a Roma), l'attrice di "Buffy" Sarah Michelle Gellar con il marito Freddie Prinze Jr (amanti della Toscana) e persino Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, che hanno trascorso un weekend a Portofino a fine luglio.