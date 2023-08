Ben Affleck in vacanza a Firenze con i figli e "l'altra Jennifer". JLo in Costiera

È un legame speciale quello che lega Jennifer Lopez e Ben Affleck all’Italia; come dimenticare le foto scattate nella magica Capri nell’estate del 2021 che hanno ufficializzato un ritorno di fiamma qualche settimana prima del loro red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Il Lago di Como, invece, era stata la meta scelta per festeggiare il loro secondo viaggio di nozze a seguito del matrimonio bis in Georgia. Lo scorso anno Milano e il Lago di Garda, adesso Firenze. Tuttavia, la star hollywoodiana premio Oscar per Argo è stata fotografa in compagnia di un’altra Jennifer. Stiamo parlando di Jeniffer Garner, sua partner in Pearl Harbor e Daredevil, ma soprattutto sua moglie per una decina d’anni e madre dei suoi tre figli, Violet, Seraphina e Samuel.

Ben Affleck e “l’altra Jennifer” insieme a Firenze

L’attore hollywoodiano ultimamente non ha fatto altro che andare in giro, spostandosi da un posto all’altro: dalla casa di Malibù, all’Europa, con varie tappe fra cui Istanbul, ora l’Italia. E così, qualche giorno fa, è atterrato con un jet privato all’aeroporto Vespucci di Peretola. È proprio lì che ha incontrato l’ex moglie, Jeniffer Garner, insieme ai figli ed è stato paparazzato dai reporter del magazine newyorchese Page Six. Una serie di scatti che hanno fatto subito preoccupare i fan dei Bennifer. Inutile dire che qualche “mala lingua” ha subito urlato al “ritorno di fiamma” con la ex e, dunque, all’ennesima “crisi” con la pop star portoricana. Ma a quanto pare, nulla di tutto questo. I due ex, sposati dal 2005 al 2018, si sono trovati semplicemente per uno “scambio di figli”. Infatti, i ragazzi vivono con la mamma, ma sono venuti in Italia per trascorrere qualche giorno insieme al padre. È per questo che la Garner ha “consegnato” i figli a papà Ben. L’ex coppia, stando a quanto riporta Page Six, ha chiacchierato per mezz’ora, scambiandosi anche sorrisi e abbracci. Poi avrebbero preso due strade diverse: Ben con la prole e Jennifer da sola. Mentre la Lopez sarebbe rimasta negli Stati Uniti per lavoro e adesso si gode le vacanze in Costiera Amalfitana.

I figli di Ben al mega party di JLo

“Non è chiaro da quanto tempo Garner fosse in Europa con i figli visto che è stata avvistata a Malibu con loro giusto la scorsa settimana”, fa sapere il magazine Newyorchese. Ciò che è certo, però, che è Violet, Seraphina e Samuel erano presenti tra gli invitati al mega party di compleanno di J. Lo, organizzato proprio dal marito nella loro nuova villa da 60 milioni di dollari a Beverly Hills. A questo proposito, il 31 luglio, la festeggiata aveva scritto nella sua newsletter "On The JLo". “C'erano tutti i bambini, è stata una splendida giornata piena di sole e perfetta per una festa in piscina!!”. A Ferragosto toccherà a Ben spegnere 51 candeline e, chissà se Jennifer con i figli Max ed Emme raggiungeranno l’Italia per celebrare il compleanno di Affleck.