Addio a John Romita Sr, fumettista leggenda della Marvel

Se n'è andato all'età di 93 anni una delle leggende Marvel, il disegnatore John Romita Sr., che con la sua grande arte contribuì alla rinascita di Spiderman, dando anche vita a numerosi personaggi diventati poi cult. A dare la triste notizia, che ha colpito gli amanti dei fumetti in tutto il mondo, il figlio John Romita Jr.: “ Lo dico col cuore pesante. Mio padre se n'è andato in pace nel sonno. È una leggenda nel mondo dell'arte e sarebbe un onore seguire le sue orme. Vi prego di tenere i vostri pensieri e le vostre condoglianze qui in segno di rispetto della mia famiglia. Era il più grande uomo che abbia mai conosciuto ”.

Nato a Brooklyn, New York, nel 1930, aveva iniziato giovanissimo a lavorare nei fumetti, prima alla Timely Comics, che sarebbe poi diventata Marvel, per poi passare negli anni '50 e '60 alla concorrente DC Comics. Il grande successo arrivò nel 1966 quando prese il posto di Steve Ditko, tornando in questo modo alla Marvel, per riorganizzare la serie The Amazing Spiderman, insieme alla leggenda Stan Lee. Nonostante i due non andassero molto d'accordo, e si raccontano di epici scontri, il suo genio unito a quello di Lee, diedero nuova vita al supereroe amatissimo anche ancora oggi è il punto di riferimento di milioni di fan in tutto il mondo.

A lui il grande merito di non concentrarsi soltanto sul personaggio principale, ma di creare tutta una serie di figure importanti nella vita del supereroe, come Mary Jane Watson, il grande amore di Peter Parker, ma anche uno dei suoi nemici più temibili e iconici, il colossale Kingpin. In quella serie tra gli altri personaggi a cui la sua immaginazione diede un enorme contributo ci sono l'Avvoltoio, l'Hobgoblin, Testa di Martello, Shocker e il padre di Gwen Stacy, George Stacy (fu anche fondamentale nella stesura della storyline The Night Gwen Stacy Died, tra le migliori storie di Spideeman della storia).

Ma non solo, per la Marvel Comics Romita contribuì alla creazione di personaggi come Wolverine, Daredevil, Luke Cage, Bullseye e il Punitore. Nel 2002 Romita Sr. era stato accolto nella Eisner Awards Hall of Fame, ovvero l'olimpo dei più grandi disegnatori del mondo. Il figlio John Jr. ha seguito le sue orme, lavorando a diverse serie Marvel e co-creando personaggi come Madame Web, Typhoid Mary e Forge.