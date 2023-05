Johnny Depp, popolarità alle stelle dopo Heard: con Dior un contratto da 20 milioni

Contratto da 20 milioni di dollari siglato dall'attore Johnny Depp con la celebre casa di moda Dior. Si tratta di un accordo che non ha precedenti, il più ricco di tutti i tempi, almeno per quanto concerne il campo delle fragranze maschili.

Stiamo infatti parlando del noto profumo Sauvage di Dior, di cui Depp è già testimonial. Fra le due parti è stato firmato un contratto vertiginoso, un contratto che non ha evidentemente risentito dei recenti contenziosi legali dell'attore con l'ex moglie Amber Heard.

Il ritorno della popolarità

Sono stati anni burrascosi per Johnny Depp. La brusca conclusione della relazione con l'attrice Amber Heard, il divorzio e la conseguente battaglia legale hanno avuto una grande eco mediatica. Heard ha denunciato Depp per violenza domestica, e l'attore ha controbattuto, accusando la ex di adulterio, diffamazione e violenza domestica, con tanto di richiesta di risarcimento (50 milioni di dollari). Il processo, che ha visto il pubblico schierarsi da una parte oppure dall'altra, si è chiuso lo scorso giugno, con la vittoria di Depp e la condanna di Heard, costretta a pagare un risarcimento di 10 milioni di dollari.

Malgrado il grande clamore della vicenda, la popolarità di Johnny Depp è rimasta invariata. Anzi, pare addirittura aumentata. Dior, tuttavia, non ha accettato di stringere un contratto stellare con l'attore alla luce della sua ritrovata fama. La celebre maison francese è riamasta al fianco di Depp in questi anni, come si legge sulla pagina Instagram di Variety.

Vendite di Sauvage alle stelle

Alla fine la "lealtà" di Dior è stata ripagata. Dopo la vittoria di Depp e la crescita esponenziale della sua popolarità, persino le vendite del profumo eau de toilette Dior Sauvage sono incrementate.

Dior, del resto, non ha mai interrotto la pubblicità della fragranza, anche nel pieno della battaglia legale fra Depp ed Heard. Il profumo, molto apprezzato per la sua indiscutibile qualità, ha beneficiato anche dell'immagine dell'attore, riportando grosse vendite. A dirlo è lo stesso Bernard Arnault, Ceo della Lvmh, società madre di Dior.

Il nuovo contratto

Da qui la decisione di rinsaldare nuovamente il rapporto con l'attore, proponendo un contratto dalle cifre vertiginose (20 milioni di dollari). Un simile accordo non era mai stato proposto a nessuno, né a Robert Pattinson, che per Dior Homme ha ottenuto 12 milioni di dollari, né alla super star di Hollywood Brad Pitt, che si è visto corrispondere 7 milioni per aver promosso Chanel N. 5.