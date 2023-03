Ha cercato di strangolare una 30enne: nei guai Jonathan Majors, star di Creed III

È stato arrestato a New Yotk sabato scorso, l'attore Jonathan Majors astro nascente di Hollywood, protagonista del recente Creed III, e dell'universo Marvel nella serie Loki e nel film Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Le accuse, se confermate, sarebbero molto gravi: si parla di molestie, violenza domestica e tentato strangolamento, ai danni di una donna di 30 anni, che secondo i tabloid americani, potrebbe essere la fidanzata dell'attore.

Tutto sarebbe cominciato intorno alle unici di sabato sera, quando secondo quanto riportato dal sito The Wrap, al 911 è arrivata la chiamata di una donna da un appartamento di Manhattan. " La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita ", si legge in una nota del portavoce della New York Police Department. Gli agenti accorsi sul posto, hanno arrestato: " Un uomo di 33 anni che non ha opposto resistenza. La vittima ha riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata trasferita in un ospedale della zona in condizioni stabili ".

Tradotto in carcere, l'attore ha rifiutato ogni addebito, ed è stato rilasciato dopo poche ore, in attesa dell'inchiesta per stabilire quello che è realmente successo nell'appartamento. Nel frattempo l'America è stata informata del nome dell'uomo, e trattandosi di un attore famoso, la notizia è diventata subito virale. Per sgonfiarla è intervenuto il portavoce di Majors, che in una nota ha specificato che il suo assistito si dichiara innocente e che: “ Non vediamo l'ora di riabilitare il suo nome e chiarire tutto ”.

Nonostante queste dichirazioni, la denuncia della donna è stata presa in carico e verrà aperta un'inchiesta. Nel caso le accuse risultassero verosimili l'attore verrebbe arrestato, con gravi conseguenze per la sua carriera. Majors al momento, è considerato in America tra le star emergenti più lanciate. Molto apprezzato da pubblico e critica, per la sua brillante interpretazione del "catttivo" di Creed III, deve la sua popolarità al film: The Last Black Man in San Francisco. Protagonista anche di Da 5 Bloods, The Harder They Fall e Devotion, ha anche preso parte al film Magazine Dreams, trasmesso al Sundance Festival, oltre all'amatissimo film Marvel, Ant-Man and The Wasp: Quantumania e alla serie, sempre dell'universo Marvel, Loki.