Jovanotti dimesso dall'ospedale dopo l'intervento al femore: "Ci vorrà tempo prima di ritrovarci"

Con un lungo messaggio affidato ai social network Lorenzo Jovanotti ha aggiornato i propri fan sulle sue attuali condizioni di salute. A quindici giorni di distanza dall'intervento subìto al femore, il cantautore è stato dimesso dall'ospedale dove si trovava ricoverato dal 15 gennaio scorso e è tornato nella sua casa di Cortona, in provincia di Arezzo. " Mi hanno dimesso dall'ospedale e ci tengo moltissimo a ringraziarvi per i messaggi che ho ricevuto, mi hanno fatto compagnia in questi giorni ", ha scritto su Instagram Jovanotti, abbracciando virtualmente i propri follower.

L'operazione e il recupero

Due settimane fa l'artista si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per riallineare il femore rotto a causa di un incidente avvenuto lo scorso luglio a Santo Domingo. Sul posto Jovanotti era stato operato d'urgenza per ridurre la frattura alla spalla e al femore, ma l'operazione non era andata come previsto e una volta tornato in Italia i medici, che lo seguono, hanno ritenuto opportuno procedere con un ulteriore intervento per evitare, che il cantante rimanesse claudicante. Così, su Instagram, Lorenzo ha ringraziato i medici e lo staff sanitario dell'Humanitas di Milano: " È stato un intervento lungo e impegnativo arrivato dopo 6 mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda. È andato bene, il prof Grappiolo con il suo team mi ha riaggiustato e rimesso tutto in linea. All'Humanitas sono stato accudito con grande attenzione e cura da parte di tutti, dai dottori alle infermiere fantastiche ai fisioterapisti del reparto ortopedico ".

Il messaggio social ai fan