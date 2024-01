"Otto ore di intervento". Jovanotti di nuovo in ospedale. Come sta

Sei mesi dopo il terribile incidente avvenuto sulle strade di Santo Domingo Lorenzo Jovanotti è dovuto tornare in sala operatoria. Il cantante si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico al femore nel tentativo di sistemare l'osso che, dopo la caduta e l'operazione effettuata ai Caraibi, era rimasto disallineato, impedendogli di poter tornare a camminare normalmente. Jovanotti ha raccontato dell'ultimo difficile ostacolo da superare attraverso un lungo post Instagram, dove è apparso dal letto dell'ospedale: "Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi".

L'incidente e il femore rotto

Il 16 luglio 2023 Lorenzo Jovanotti è stato vittima di un brutto incidente stradale a Santo Domingo. Nell'impatto con l'asfalto il cantante ha riportato la frattura della clavicola e del femore. Sottoposto a due diversi interventi chirurgici, le condizioni di salute dell'artista sembravano poter migliorare con il rientro in Italia e la fisioterapia. Con il passare dei mesi, però, Jovanotti e il suo staff medico si sono accorti che il femore non era allineato e tornare a camminare normalmente sarebbe stato impossibile senza un nuovo intervento chirurgico. Così a sei mesi esatti dall'accaduto, Lorenzo ha varcato di nuovo le porte di un ospedale - l'Humanitas di Rozzano - e ha aggiornato i follower sulle sue condizioni con un lungo messaggio condiviso su Instagram.

Le prime parole di Jovanotti sui social

"Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c'era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente", ha scritto Lorenzo Jovanotti, condividendo la prima foto dopo il risveglio dall'anestesia. L’intervento è durato otto ore e è stato eseguito dal professor Guido Grappiolo e dal team medico dell’Humanitas, che Jovanotti ha voluto ringraziare: "Da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano, dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno". Il cantautore romano ha assicurato che presto tornerà sul web per raccontare l'ultimo capitolo della sfortunata avventura cominciata a Santo Domingo, poi ha salutato i suoi fan: "Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni".