"Ora ho una gamba più lunga dell'altra". La confessione di Jovanotti dopo l'incidente

Jovanotti è tornato a parlare del suo stato di salute dopo l'incidente avuto due mesi fa a Santo Domingo, rivelando che il recupero è più lento e complesso del previsto: "Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto saranno necessari altri quattro, cinque mesi di stampelle". Ospite del programma radiofonico di Radio2 Non è un paese per giovani, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, Lorenzo Cherubini ha aggiornato i fan sulle sue condizioni a seguito dell’incidente avuto nella Repubblica Dominicana il 16 luglio scorso.

L'incidente a Santo Domingo

Il cantante si trovava in vacanza sull'isola insieme alla moglie, Francesca, ospite di alcuni amici e stava compiendo una traversata dell'isola in sella alla sua bici sportiva, quando è stato vittima di una brutta caduta a causa di un dissuasore della velocità. Soccorso sul posto, Jovanotti ha riportato la frattura della clavicola e del femore ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza che, però, non sembra essere andato nel migliore dei modi.

Le conseguenze dell'operazione

Subito dopo la caduta Jovanotti è stato operato da un ortopedico del luogo ma l'intervento, a quando pare, non è stato eseguito al meglio e ora l’artista ne paga le conseguenze. " Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo", ha confessato Lorenzo Cherubini, che ha poi aggiunto di avere scoperto che, a causa del mancato allineamento ha " una gamba più lunga dell'altra" . Un deficit fisico comune a molti ciclisti come Pantani e Garrincha, sul quale Jovanotti ha ironizzato: " Almeno sono in buona compagnia ".

La riabilitazione e il rinvio del tour