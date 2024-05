Justin Bieber e Hailey Baldwin aspettano un figlio. L'annuncio social è virale

L'annuncio della gravidanza di Hailey Baldwin è uno dei video più visti su Instagram nel 2024. Il post che Justin Bieber e la moglie hanno condiviso nella tarda serata di giovedì 9 maggio sulle rispettive pagine social ha superato 20 milioni di visualizzazioni in appena dieci ore. Un record per una delle coppie più amate e seguite al mondo.

Dopo dieci anni d'amore, dunque, Justin Bieber e Hailey Baldwin coronano il loro sogno di diventare genitori. La coppia, che si frequentava dal 2014, si è sposata nel 2018 con un rito civile a New York e successivamente con una cerimonia religiosa in South Carolina nel 2019, che ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. Da tempo i fan della coppia attendevano il lieto annuncio e in più di una occasione la stampa americana, che segue da vicino la coppia, aveva fatto intendere che la modella fosse in dolce attesa. Puntualmente, però, le immagini di Hailey magra e in forma smentivano i rumor. Poi qualcosa è cambiato e sul profilo Instagram della modella i follower hanno cominciato a mormorare.

Gli indizi social, poi l'annuncio

Su Instagram Hailey Baldwin ha iniziato a pubblicare foto e video a mezzo busto o in primo piano, nascondendo il suo fisico in abiti ampi e giacche oversize e i fan si sono scatenati sotto ai suoi post, alimentando il gossip sulla gravidanza. Due settimane fa, inoltre, i paparazzi avevano sorpreso i Bieber in vacanza alle Hawaii e l'ambio vestito indossato da Hailey aveva avvalorato la tesi della gravidanza. Ma i tempi non erano ancora maturi per l'annuncio, che è arrivato solo nelle scorse ore, quando Justin Bieber e Hailey hanno condiviso un breve filmato dove la modella mostra le sue rotondità. "E' al sesto mese", assicurano i media americani e TMZ, analizzando il video social, aggiunge: "Sembra anche che abbiano rinnovato i loro voti nuziali durante le riprese vista la presenza di un sacerdote". La nascita del primo figlio della coppia è attesa per la fine dell'estate.

Fonti vicine alla coppia: "Sono protettivi"

La rivista americana People ha invece svelato che Justin e Hailey Bieber hanno già scelto il nome del nascituro e si stanno preparando al suo arrivo: "Entrambi sono molto emozionati a riguardo. Si sentono così fortunati". Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato: "Si sono sentiti molto protettivi nei confronti del bambino dal momento in cui l'hanno scoperto. Lo hanno condiviso con la famiglia e gli amici intimi fin dall'inizio.