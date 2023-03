Justin Bieber cancella il tour: cos'è la sindrome di Ramsay-Hunt di cui soffre

Il Justice world tour è stato definitivamente cancellato. Justin Bieber non tornerà sul palco per proseguire la tournée che l'avrebbe portato in giro per il mondo. I live erano stati sospesi dopo la tappa italiana di Lucca del 31 luglio scorso. L'artista aveva detto di avere bisogno di una pausa per riprendersi dalla sindrome di Ramsay-Hunt, che lo aveva colpito nel giugno 2022. La malattia gli aveva provocato la parziale paralisi del viso ma sembrava che un periodo di riposo lo avrebbe aiutato a guarire. L'annuncio della definitiva cancellazione del tour, però, fa capire che le cose non sono andate come previsto di Bieber.

I fan italiani che lo aspettavano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) - nelle due date che si sarebbero dovute tenere a gennaio 2023 ma erano già state rinviate a data da destinarsi - vedono infrangersi il sogno di ammirare l'artista canadese dal vivo. I biglietti saranno rimborsati in automatico. Cancellati invece gli show in Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia Irlanda e Francia che erano previsti nelle prossime settimane. " Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e stare meglio ", aveva detto a settembre rinviando il tour a marzo 2023, ma così non è stato.

Cos'è la sindrome di Ramsay-Hunt

La sindrome di Ramsay-Hunt è una patologia neurologica abbastanza rara, che si scatena con l'infezione da virus Herpes Zoster (quello della varicella). In coloro che hanno contratto la varicella, il virus rimane "dormiente" e può risvegliarsi in seguito a un forte stress o all'indebolimento del sistema immunitario. Quando questo accade, il paziente può manifestare sintomi come eruzioni cutanee e infiammazione dei nervi facciali, in particolare quelli dell'orecchio dove il virus normalmente colpisce, che possono portare a conseguenze più gravi come la paralisi parziale del volto e alterazioni o perdita dell'udito.

I sintomi di Justin Bieber

L'artista canadese ha avuto i sintomi più gravi e complessi della malattia, rimanendo con il viso parzialmente paralizzato per diversi mesi. Su Instagram Justin Bieber mostrò il suo volto con l'impossibilità di muovere parte della bocca e governare l'occhio, scioccando i suoi fan. La cura lo avrebbe aiutato a migliorare i sintomi peggiori, ma vertigini, acufene e altri piccoli disagi sarebbero rimasti costringendolo ad annullare il tour. Le sue difficili condizioni potrebbero, però, avere riportato nella sua vita anche la depressione, malattia della quale ha sofferto per anni in passato. Sui social Bieber non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i fan attendono con ansia notizie da lui sulle sue condizioni.