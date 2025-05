Kanye West fa causa al suo ex dentista: "Diventato dipendente dal protossido d'azoto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Kanye West si prepara a una battaglia legale senza precedenti contro un noto dentista di Beverly Hills. Il rapper ha accusato in via preliminare il dottor Thomas Connelly di averlo reso dipendente dal protossido d'azoto, gas utilizzato come anestetico in ambito medico. La notizia arriva dal sito americano E! che ha pubblicato in esclusiva il documento legale presentato dagli avvocati di West il 1° maggio contro il medico statunitense.

Le accuse

Nell'atto preliminare il rapper accusa il suo ex dentista di avergli " fornito ingenti quantità di anestetico mentre si sottoponeva a cure odontoiatriche estetiche dal 2024 al 2025, lasciandolo a cavarsela da solo con una grave dipendenza indotta". Secondo Ye il suo ex dentista gli avrebbe somministrato e poi fornito il protossido di azoto (anche conosciuto come gas esilarante) in quantità e frequenza eccessive e senza alcuna legittima giustificazione odontoiatrica o medica. I medico avrebbe addirittura fatto recapitare a casa di Kanye West, l'abitazione che condivide con Bianca Censori, " bombole di protossido di azoto di dimensioni chirurgiche consentendogli e incoraggiandolo di fatto a inalare protossido di azoto al di fuori di qualsiasi contesto medico ."

I problemi di salute

A causa dell'assunzione smodata di protossido d'azoto il rapper avrebbe avuto svariati problemi di salute che gli avvocati hanno riportato nell'atto di accusa. " Kanye West ha manifestato sintomi neurologici angoscianti e comportamenti irregolari " compatibili con un uso eccessivo del gas. " Ye ha sofferto di gravi disagi mentali e fisici che hanno richiesto cure mediche urgenti oltre a un significativo trauma psicologico e stress emotivo ", riferiscono gli avvocati del rapper americano, che accusano il dentista di negligenza e condotta sconsiderata, intenzionale e dolosa.

E quelli con Bianca Censori

La dipendenza sviluppata da Ye avrebbe avuto anche ripercussioni sulla sua vita privata. Gli avvocati di Bianca Censori hanno dichiarato che la moglie del rapper è stata " privata della compagnia, del sostegno, dei servizi e del rapporto coniugale del marito", a causa della dipendenza da protossido d'azoto.

"Invece di godersi una sana vita matrimoniale Censori è stata costretta ad assistere al deterioramento e alla sofferenza fisica e mentale di Ye e ad assumersi l'onere di prendersi cura di lui in circostanze estremamente angoscianti"

, si legge ancora nell'atto di accusa. Secondo la stampa americana, infatti, sarebbe stata proprio la dipendenza a scatenare la crisi coniugale tra il rapper e sua moglie, che ora però sembra essere rientrata.