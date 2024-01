Carlo e quel gesto per il compleanno della principessa Kate: cosa le ha regalato

Il 9 gennaio 2024 Kate Middleton, futura Regina d’Inghilterra, festeggia il suo 42esimo compleanno. Stando alle indiscrezioni la principessa trascorrerà questa giornata speciale in privato, con tutta la sua famiglia. Negli ultimi anni la ricorrenza è stata oscurata da Harry e Meghan, prima con l’annuncio della Megxit, l’8 gennaio 2020, poi con l’uscita del memoir Spare, il 10 gennaio 2023. Quest’anno, forse, Kate potrà prendersi la sua rivincita: Carlo III avrebbe intenzione di farle un regalo ambito e prestigioso: il titolo di Dama dell’Ordine della Giarrettiera.

Compleanno in casa

La principessa del Galles avrebbe scelto di celebrare il suo compleanno nella maniera più semplice possibile: in casa, nell’Adelaide Cottage di Windsor, con il principe William, i loro figli e la famiglia Middleton. “Saranno a Windsor, visto che i bambini stanno per riprendere la scuola, quindi ci sarà solo la famiglia. Ma a dire il vero è ciò che piace [a Kate]” , ha rivelato una fonte al Daily Mail. Sembra che Carole Middleton, madre di Kate, abbia organizzato un party privato, aiutata dai nipotini e mettendo in pratica tutta la sua esperienza come party planner.

Per l’occasione Re Carlo III ha pubblicato sui profili social della royal family una foto inedita della principessa, scattata dal fotografo Chris Jackson durante l’incoronazione dello scorso 6 maggio. Nell’immagine Kate sorride, avvolta nel suo mantello blu e scarlatto del Royal Victorian Order. Accanto a lei possiamo vedere Sua Maestà e i duchi di Edimburgo, ovvero il principe Edoardo e la moglie Sophie.

Ci sarebbe anche grande attesa per il regalo che il sovrano avrebbe scelto per sua nuora. Non si tratterebbe di qualcosa di tangibile, bensì di un vero e proprio onore che porrebbe definitivamente Kate al centro della royal family, nel cuore della monarchia: l’ambito e prestigioso titolo di Royal Lady of the Order of the Garter, cioè Dama dell’Ordine della Giarrettiera.

Ordine medievale

L’Ordine della Giarrettiera è il più antico e importante di Gran Bretagna. Venne creato da Edoardo III nel 1348 e solo il sovrano in carica, che è anche il Capo dell’Ordine, può concedere il titolo di Cavaliere o di Dama dell’Ordine. Per tradizione e per regola non vengono ammessi più di 24 membri (benché esistano dei membri onorari, non inclusi in questi 24).

In passato veniva conferito esclusivamente a esponenti dell’aristocrazia. Oggi, invece, chiunque si sia distinto nel servizio pubblico alla nazione può aspirare alla nomina, di solito annunciata nel giorno di San Giorgio, il 23 aprile (mentre la giornata dedicata all’Ordine della Giarrettiera, con le nomine ufficiali, cade sempre in giugno). Per esempio sono diventati membri dell’Ordine gli ex Primi Ministri John Major e Tony Blair. La regina Elisabetta ha conferito l’onorificenza a tutti i suoi figli: a Carlo nel 1958, ad Anna nel 1994, ad Andrea ed Edoardo nel 2006.

La nomina di Andrea oggi è considerata una questione controversa, dato il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Il caso della principessa Anna, invece, è molto interessante: la figlia di Elisabetta II ha chiesto e ottenuto di diventare un Cavaliere dell’Ordine, non una Dama, come è consuetudine, affinché il suo ruolo fosse equiparato a quello di Carlo. Infatti le Lady of The Garter non hanno esattamente lo stesso status della loro controparte maschile. Anna ha preteso una completa parità tra uomo e donna, insomma. Anche il principe William è stato insignito del titolo nel 2008 e ha un piccolo primato: è diventato il millesimo cavaliere ammesso all’Ordine. La regina Camilla, invece, ha ottenuto l’onorificenza nel 2022. A questo punto mancherebbe solo Kate Middleton.

Un secondo regalo

Se il Re conferisse l’onorificenza alla principessa, le consentirebbe di accrescere la sua influenza a corte e nella famiglia reale, in particolare nelle questioni istituzionali del casato. Per Kate si tratterebbe di una grande responsabilità, di un nuovo potere, di un passo ulteriore verso il trono. Naturalmente la carica sarebbe anche l’ennesima dimostrazione dell’affetto di Carlo III nei confronti della nuora, l’emblema della considerazione di cui gode la principessa a Palazzo.

Sembra anche che ci sia la possibilità di un secondo regalo, quasi altrettanto prestigioso: stando alle indiscrezioni il sovrano potrebbe decidere di dare alla principessa la possibilità di conferire i Royal Warrant ai brand fornitori ufficiali della Casa reale. Sarebbe un’ottima idea, visto che lo stile di Kate è amato e copiato in tutto il mondo.