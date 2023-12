William e Kate in Italia a primavera: previsto un incontro con Papa Francesco

William e Kate dovrebbero visitare l’Italia la prossima primavera, ha annunciato il Daily Mail. Per il momento, però, non c’è ancora un comunicato ufficiale da parte di Kensington Palace. Si tratterebbe del primo viaggio ufficiale in Italia della coppia, il primo tour nel ruolo di principi del Galles, ma anche la prima visita formale all’estero dopo circa due anni. L’ultimo viaggio di William e Kate per conto della Corona, infatti, è avvenuto ai Caraibi nel marzo 2022, quando erano ancora i duchi di Cambridge (non conta l’Earthshot Prize a Boston nel dicembre 2022, perché rientra fra le iniziative private del principe). L’Italia potrebbe rappresentare la tappa inaugurale di un lungo percorso con cui il primogenito e la nuora di Carlo III vorrebbero farsi conoscere e apprezzare in tutta Europa come futuri sovrani d’Inghilterra.

William e Kate a Roma

La visita di William e Kate a Roma sarebbe “in via di definizione” , ha detto un insider al Sun. Un portavoce di Kensington Palace, cercando di mantenere un certo riserbo, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di annunciare i programmi di viaggio del Principe e della Principessa a tempo debito”. Per i tabloid, però, il viaggio in Italia degli eredi al trono sarebbe molto probabile. Dopo il tour ai Caraibi del 2022, riuscito solo a metà a causa delle proteste contro la monarchia, William e Kate avrebbero scelto di recarsi in Italia, meta che nulla ha a che vedere con le contestazioni tra repubblicani e monarchici e i dibattiti sulla pesante eredità del colonialismo.

Proprio la neutralità di cui William e Kate hanno bisogno per raccogliere consensi in grado di rafforzare la loro immagine internazionale e, di riflesso, anche quella della Corona. Soprattutto ora che sono a un passo dal trono. I due si recarono in Belize, alle Bahamas e in Giamaica quando erano ancora conosciuti con il titolo di duchi di Cambridge e la regina Elisabetta, pur indebolita, era sul trono. Ora tutto è cambiato. William e Kate sono i futuri Re e Regina d’Inghilterra ed è in questa nuova veste che devono farsi conoscere nel mondo, a cominciare dall’Europa. L’Italia potrebbe essere ricordata come la prima nazione che ha ospitato il nuovo principe e la nuova principessa del Galles, il primo tour da eredi al trono.

L’incontro con il Papa

Stando alle indiscrezioni William e Kate avrebbero in programma di incontrare, durante il viaggio ufficiale, Papa Francesco. Se così fosse seguirebbero le orme di Carlo III e di Camilla, che conobbero Papa Benedetto XVI nel 2009 e Francesco nel 2017. Neppure in merito all’udienza tra i principi di Galles e il Pontefice vi sono conferme, almeno per il momento. Le fonti hanno spiegato al Daily Mail che “è ancora tutto in discussione” e “ niente è stato ancora deciso”. In ogni caso il possibile incontro dovrà essere organizzato con cura dalle rispettive ambasciate, come giustamente ha sottolineato ancora il Mail e questo richiederà un certo tempo.

Sarebbe davvero molto interessante, persino divertente rivedere Kate Middleton in Italia. La principessa, infatti, ha studiato italiano e Storia dell’Arte al British Institute di Firenze per tre mesi, nel 2000, dopo aver completato gli studi al Marlborough College (Wiltshire). Chissà se la principessa ricorda ancora la nostra lingua, se ha avuto tempo e modo di approfondirla un po’ negli anni. Quando William e Kate arriveranno in Italia, forse avremo la possibilità di scoprirlo.