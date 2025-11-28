Kevin Spacey, contro di lui altre tre accuse di molestie sessuali

Kevin Spacey era certo di essersi lasciato alle spalle la parte più cupa e difficile della sua carriera. Dopo essere stato accusato di molestie sessuali per fatti avvenuti tra il 2004 e il 2013, l'attore ha visto proclamare la sua innocenza dopo un lungo procedimento legale. Kevin Spacey, che nel frattempo, proprio a causa delle accuse, aveva perso il ruolo da protagonista nella serie televisiva House of Cards e aveva visto la sua carriera avvicinarsi al confine della cancellazione, aveva da poco cominciato a ricostruire la sua vita, parlando anche di perdono nei confronti di chi non aveva mai creduto alla sua dichiarazione di non colpevolezza. Ad oggi, però, sembra proprio che l'incubo sia lontano dal potersi definire concluso.

Come riporta la BBC, Kevin Spacey dovrà affrontare il prossimo anno tre accuse di molestie sessuali, perpetrate da tre uomini che hanno dichiarato che l'attore li avrebbe molestati in un periodo che va dal 2000 al 2013. Il giudice dell'Alta Corte - il tribunale di primo grado della giustizia inglese - ha già suggerito una possibile data per il dibattimento per il 12 ottobre 2026. Al momento non è chiaro se le accuse verranno raccolte e ascoltate in un unico processo o se invece si procederà con tre procedimenti legali distinti tra di loro. Il legale dei tre uomini, però, avrebbe suggerito di procedere con una soluzione unica, di modo che imputato e accusatori possano presentare le prove una sola volta. Kevin Spacey, nel frattempo, ha già negato le accuse ed è pronto a procedere civilmente contro i tre uomini.

Per quanto riguarda le accuse, uno degli uomini, conosciuto solo con l'acronimo LNP, ha dichiarato che Kevin Spacey lo avrebbe molestato in almeno dodici occasioni diverse, nell'arco di cinque anni e più precisamente dal 2000 al 2005. Il secondo uomo, a cui ci si riferisce con la sigla GHI, ha dichiarato di aver conosciuto l'attore di Seven durante un workshop tenutosi nel 2008 all'Old Vic Theatre, teatro di cui Spacey è stato direttore dal 2004 al 2013. Secondo il racconto riportato di GHI, l'assalto subito l'avrebbe portato ad avere "danni psichiatrici e perdite finanziarie".

Il terzo accusatore di Kevin Spacey è l'unico ad aver rinunciato al suo diritto all'anonimato. Si tratta di Ruary Cannon, attore che nel 2013 recitò nell'allestimento della pièce Sweet Bird of Youth, l'opera di Tennessee Williams che in Italia è conosciuta con il titolo La dolce ala della giovinezza. Secondo il racconto dell'uomo, Kevin Spacey lo palpeggiò e molestò durante la festa che seguì la prima presentazione alla stampa dello spettacolo.

ridicole

non è mai successo

Queste accuse erano già apparse nel 2024 nel documentario Spacey Unmasked, andando in onda su Channel 4. Kevin Spacey ha negato anche queste accuse, definendole "" e sottolineando come quanto raccontato da Cannon "".