Kiefer Sutherland finisce in manette: cosa ha fatto il protagonista di "24"

L'attore e cantante Kiefer Sutherland, protagonista di "24", è stato arrestato. L'uomo è stato fermato dalla polizia di Los Angeles dopo aver aggredito un tassista.

Secondo i rapporti della polizia di Los Angeles, l'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio. L'attore avrebbe perso le staffe e si sarebbe scagliato contro l'autista di ride-sharing, proprio vicino all'incrocio tra Sunset Boulevard e Fairfax Avenue. Gli agenti di pattuglia hanno ricevuto una chiamata radio che li ha indirizzati verso la zona. Lì hanno trovato Sutherland e il tassista. Quest'ultimo, che non ha riportato ferite a seguito dell'aggressione, ha dichiarato di aver ricevuto anche delle minacce.

Per tale ragione la polizia di Los Angeles ha provveduto ad arrestare Kiefer Sutherland, portandolo in centrale. A quanto pare si è trattato di una breve permanenza, perché l'uomo è stato poi rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50mila dollari. Dovrà però presentarsi in tribunale per difendersi dalle accuse di minacce e di aggressione. La prima udienza è fissata per il prossimo 2 febbraio 2026. Il caso è stato trasmesso all'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles.

Sulla vicenda deve essere ancora fatta chiarezza, ma a quanto pare Sutherland sarebbe entrato nel veicolo di ride-sharing senza autorizzazione da parte dell'autista; questo avrebbe dato origine alla discussione e poi all'aggressione. La polizia di Los Angeles ha fatto sapere che durante le fasi d'arresto l'attore è stato collaborativo: ha raggiunto il carcere della contea di Los Angeles intorno alle 4.23 del mattino. Il rilascio è avvenuto circa sei ore dopo.

Kiefer Sutherland, arista britannico naturalizzato canadese, è conosciuto prevalentemente per aver interpretato il ruolo dell'agente Jack Bauer nella serie televisiva "24". A renderlo famoso sono stati anche il ruolo di Tom Kirkman in "Designated Survivor", e di John Weir, nel più recente "Rabbit Hole".

Sutherland ha recitato anche in molti film: "Stand by Me - Ricordo di un'estate" (1986), "Ragazzi perduti" (1987), "Codice d'onore" (1992), "Dark City" (1998), "Riflessi di paura" (2008), "Pompei" (2014), "Zoolander 2" (2016), "The Contractor" (2022) e molti altri. Ha anche prestato la propria voce come doppiatore.