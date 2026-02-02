Leggi il settimanale
Interni |La visita a Milano per le Olimpiadi

Mattarella a Milano, prima tappa al Niguarda per i feriti di Crans-Montana: "Devono farcela, dobbiamo riconsegnargli una vita piena"

Il Presidente della Repubblica ha incontrato i medici e i familiari dei ragazzi. Nel pomeriggio l’incontro a Palazzo Marino con i membri del Comitato Olimpico Internazionale

Prima tappa: ospedale Niguarda. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Milano per partecipare alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. E il primo appuntamento in agenda è stato l'ospedale milanese dove sono ricoverati i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana la notte di Capodanno.

Al Niguarda, dove sono stati portati i 12 feriti italiani, a distanza di un mese sono ancora ricoverate otto persone. Il Presidente ha incontrato i medici e i familiari dei giovani.

Nel pomeriggio Mattarella si sposterà a Palazzo Marino per la cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. Un appuntamento formale che segna l’avvio ufficiale delle iniziative legate ai Giochi Olimpici e che porterà la visita del Capo dello Stato nel cuore istituzionale della città.

Le parole del Presidente

Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”: sono queste le parole che il Presidente Mattarella ha rivolto ai genitori dei ragazzi coinvolti nel rogo. “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, ha poi aggiunto rivolgendosi ai medici che curano i feriti.

I tre milanesi e i ricoverati al Niguarda: cosa sappiamo dei connazionali coinvolti nella strage

Bertolaso: "La visita ai ragazzi conferma l'umanità di Mattarella"

La visita è stata commentata con entusiasmo da Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia. "È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente", ha detto. "Tutti conoscono l’umanità del Presidente della Repubblica e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio - ha continuato - il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo, e si è informato sulla situazione degli altri".

"Mattarella ha ringraziato il personale, sanitario, scattato foto con infermieri, medici e i genitori dei

ragazzi - ha aggiunto - È stato un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale. Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo”, ha sottolineato.

