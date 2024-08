L’impero di Chiara Ferragni è finito. I quaderni del suo marchio sono (s)venduti a un euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua la discesa di Chiara Ferragni. Il caso del pandoro ha segnato un vero punto di svolta (in negativo) nella vita delle celebre influencer. Ora la sua carriera è in declino ma, nonostante i follower in caduta libera, cerca di mantenere intatto il proprio status quo all’interno del mondo di Instagram. L’impresa, però, non è affatto facile perché, come ha riportato Novella 2000, la crisi è inesorabile. Dopo la chiusura dei lussuosi negozi a Milano di Corso Como e di diversi uffici, ora la tormenta si abbatte proprio sul suo marchio che, in alcuni centri commerciali, viene venduto a un euro. Un vero e proprio crollo per Chiara Ferragni che, fino a qualche mese fa, era nell’Olimpo delle imprenditrici italiane e oggi arranca nel trovare una dimensione.

Dicevamo che il marchio svenduto a un euro, quello con l’occhio stilizzato di Chiara Ferragni che è comparso su diversi prodotti (anche il pandoro) e che l’influencer ha sponsorizzato con fierezza, appare in tutti i gadget che portano la sua firma. In pochi sanno, forse, che aveva anche una linea di quaderni e altri gadget per la scuola con il suo marchio e che venivano distribuiti nei centri commerciali e nei negozi specializzati di cancelleria. Il sito di Novella 2000 fa sapere che ora proprio i quaderni del reparto scuola, prima venduti a un prezzo sopra la media, ora sono stati svenditi a solo un euro. Simbolo che, gli stessi commerciarti, per paura di non riuscire a smaltire la merce, hanno ben pensato di abbassare il prezzo di vendita. E chissà se l’idea e la mossa risulterà vincente.

Uno smacco per Chiara Ferragni. Nonostante le sue vacanze in giro per l’Italia e il suo tentativo di recuperare un rapporto con i fan – di recente si è concessa anche delle foto insieme ad alcuni follower quando era a Forte dei Marmi -, la situazione non è affatto rosea. E quello che sta accadendo al suo marchio è la prova lampante. Come sappiamo, anche la sua vita privata non va a gonfie vele.

Separata da Fedez , che si gode la sua estate da single, Chiara si è trovata nel bel mezzo di un triangolo amoroso dal momento in cui è stata resa nota la sua love story con Silvio Campara. E, di certo, il fatto che lui sia un uomo sposato non ha aiutato all’immagine dell’influencer.