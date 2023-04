Harry non risponde all'invito, l'ira di William: tensioni sull'incoronazione di Carlo III

La corona reale inglese è sempre nell’occhio del ciclone e, sicuramente, con l’avvicinarsi dell’incoronazione di re Carlo III e della moglie Camilla lo è ancora di più; soprattutto, se la coppia più chiacchierata del regno inglese, Harry e Meghan, non ha ancora accettato l’invito all’evento.

L’incoronazione di Carlo III

Il prossimo 6 maggio 2023 si terrà l’incoronazione di Carlo III e della moglie Camilla, un evento molto atteso; a meno di quattro settimane dalla solenne cerimonia, in questi giorni vi sono numerose prove per potere organizzare il tutto nei minimi dettagli. Tra le tante prove, Carlo III e la regina consorte, hanno deciso che romperanno con la tradizione il giorno dell’incoronazione, utilizzando una carrozza di oltre due secoli solo per la prima parte della processione, spostandosi poi in una carrozza più comoda e moderna. In queste ore, però, a preoccupare la famiglia reale sarebbe un' ombra che aleggia sul grande evento: il principe Harry e la moglie Meghan Markle parteciperanno?

La verità su Harry e Meghan

Stando alle ultime indiscrezioni, i duchi di Sussex sarebbero stati invitati ufficialmente all’evento, ma ancora la risposta, nonostante avrebbero dovuto confermare la loro presenza entro il 3 aprile, non sarebbe arrivata. Secondo quanto riporta un portavoce della coppia su un quotidiano britannico, L’Express, il principe Harry “ha recentemente ricevuto un’email dall’ufficio di Sua Maestà sull’incoronazione”; la fonte anonima ha poi anche aggiunto: “Una decisione immediata sulla presenza del Duca e della Duchessa non sarà comunicata da parte nostra in questa fase".

Le richieste dei duchi di Sussex

Harry e Meghan, per raggiungere l’Inghilterra dalla California, avrebbero addirittura avanzato una serie di richieste che, però, non sono state accolte da Buckingham Palace. Secondo quanto riporta il giornale In Touch, la coppia che ha lasciato il Regno Unito per vivere negli Stati Uniti nel 2020, avrebbe chiesto alla Corte britannica una cifra astronomica: 11 milioni di euro. Tuttavia, non si tratta di una notizia certa dal momento che non è stata né confermata né tanto meno smentita dai diretti interessati.

Un’altra richiesta sarebbe stata quella di far cantare pubblicamente Happy Birthday al loro figlio Archie, il cui compleanno cade lo stesso giorno dell’incoronazione, proprio durante lo storico evento. Queste proposte, si aggiungerebbero alle altre già negate dal Palazzo. Infatti, nel caso in cui Harry e Meghan accettassero di partecipare all'incoronazione, dovranno accontentarsi di un ruolo marginale. Seguiranno l'evento dall'interno dell'Abbazia di Westminster ma, oltre al fatto che non prenderanno parte alla tradizionale processione, non appariranno neppure sul balcone di Buckingham Palace al termine della cerimonia con il resto della Royal Family.

La rabbia del principe William

Secondo una fonte anonima che si è confidata al media britannico L'Express, il principe William sarebbe davvero furioso con il fratello Harry: “I rapporti tra loro non sono mai stati così ai ferri corti”, si legge sul quotidiano. Il legame dei due fratelli, infatti, era già in bilico a seguito del documentario curato da Harry su Netflix e l’uscita delle sue memorie. Il principe William, stando alle indiscrezioni, avrebbe grandissime difficoltà a comprendere il comportamento del fratello e il fatto che non dica ufficialmente se intende partecipare o meno alla cerimonia.

Tuttavia, qualora i duchi di Sussex decidessero di partecipare all’incoronazione di Carlo III e Camilla, risiedendo a Buckingham Palace, potrebbero cogliere l’'occasione per una riconciliazione.