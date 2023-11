"Stava andando tutto bene.." lo sfogo di Andreas Muller sulla gravidanza di Veronica Peparini

Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo Veronica Peparini e Andreas Muller. La coppia, nata nella scuola di Amici, aveva appena annunciato di aspettare due gemelle, ma ora si trova a vivere un momento difficile a causa di problemi legati proprio alla gestazione. A rivelarlo è stato il ballerino che, attraverso una storia Instagram, ha fatto sapere che l'ultima visita di controllo non è andata bene.

L'annuncio della gravidanza

Andreas Muller e la compagna, la coreografa Veronica Peparini, erano stati ospiti di Verissimo la scorsa settimana e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin avevano annunciato di aspettare due gemelle. " Abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino perché ho la mia età" , aveva confessato la 52enne, facendo riferimento alle cure ormonali e aggiungendo: " Ma dopo è venuto tutto subito per fortuna. Saremo genitori di due principesse ". Nonostante le voci sulla gravidanza circolassero da settimane, la coppia aveva atteso l'ingresso nel quarto mese per ufficializzare la notizia, ma oggi una notizia inattesa ha turbato la felicità di Andreas e Veronica.

La visita di controllo

Questa mattina la Peparini si è sottoposta a una visita di controllo e ha informato i suoi follower di Instagram dell'appuntamento, felice di poter rivedere le piccole. " Stiamo andando a controllare come stanno le gemelline dal nostro team di dottoresse di fiducia al Bambino Gesù a Roma, intanto vi lascio qui questi momenti di fine quarto mese, tra sbalzi ormonali e amore" , aveva scritto su Instagram la coreografa, condividendo con i fan una serie di scatti fotografici della gravidanza. Mai si sarebbe aspettata che l'esito della visita potesse essere preoccupante.

Il messaggio di Muller