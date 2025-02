Chiara Ferragni ha denunciato Corona? L'ultima indiscrezione dopo le dichiarazioni di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle dichiarazioni si passa ai fatti. Dopo avere affidato ai social network la sua verità sulla fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni sarebbe passata alle vie legali. L'indiscrezione arriva per bocca dell'esperto di gossip Alessandro Rosica che, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che l'imprenditrice digitale avrebbe denunciato Fabrizio Corona.

Cosa è successo

Al centro della vicenda ci sono le notizie fatte circolare dall'ex re dei paparazzi sul matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Negli scorsi giorni Corona ha pubblicato chat private e diffuso audio che svelano i retroscena più sordidi della relazione tra il rapper e l'influencer: dall'amante Angelica Montini alle bugie fino agli inganni portati avanti da Fedez ben prima delle nozze con Chiara. Le rivelazioni sono state confermate da Ferragni in una lettera fiume pubblicata sui social, ma l'imprenditrice ha anche accusato l'ex marito e Corona di avere concordato a tavolino l'uscita di tutto il fango che circola da giorni in rete.

La mossa di Chiara Ferragni

Sulla base dell'accusa mossa pubblicamente a Fedez e Corona, l'imprenditrice digitale avrebbe così fatto un passo concreto. "Chiara Ferragni ha denunciato Fabrizio Corona per le falsità inventate assieme al suo ex marito (Fedez). In seguito, ha diffidato me dal non parlare più di questa storia" , ha rivelato Alessandro Rosica su Instagram - come riporta Gossip e Tv - parlando della mossa legale che Chiara Ferragni avrebbe compiuto nelle scorse ore. Ma c'è di più. Anche Fedez potrebbe denunciare l'ex re dei paparazzi viste le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore.

Fedez denuncia Corona?

" Ho cercato di arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare. Notizie che peraltro mi danneggiano, farei notare" , si è difeso Fedez su Instagram parlando di Corona e delle notizie uscite su di lui e sulla sua amante. Trattandosi di chat private e vocali personali, il rapper potrebbe denunciare l'ex re dei paparazzi alle autorità e proprio a proposito di questo Selvaggia Lucarelli ha voluto punzecchiare il rapper, parlando del processo che li vede l'uno contro l’altro.

Se l'altro (Corona, ndr) racconta bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso denuncialo. Hai denunciato me per "bimbominkia" e chiedi 150mila euro per mie dichiarazioni sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante. Certo...

", ha ironizzato Lucarelli su Instagram.